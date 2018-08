Parra, con muchas batallas por librar

Abelardo Parra dice que pocos saben de los sacrificios de Eléider Álvarez, de los demás boxeadores y de ellos como entrenadores para llevar a cabo los procesos con los muchachos de la región que buscan en este deporte una manera de salir adelante y aportar económicamente a sus familias.

“Soy muy sentimental por lo que ha generado el trabajo con estos muchachos. No ha sido fácil, las ayudas han llegado pero son mínimas. El boxeo antioqueño está pasando por la mejor época de la historia en relación con resultados, pero las ayudas son precarias, usted lo acaba de ver en el escenario que entrenamos a diario”.

Pero esta lucha también le da la oportunidad de tener instantes memorables, como él mismo lo relata sobre el día que Eléider se consagró doble campeón semipesado: “Yo que lo conozco bien lo vi derrotado en el minuto de descanso tras el cuarto asalto, tenía la boca abierta y la cabeza gacha.

Yo estaba con unos amigos abogados en un apartamento, pues no quise ver la pelea en un sitio público. Ellos tomaban aguardiente, a mí me gusta es bailar.

En el momento en que vi que el ruso Sergey Kovalev se estaba apropiando del combate, me tomé 3 aguardientes seguidos y grité: ¡Eléider, Eléider, Eléider, es tu oportunidad!

Secretamente invoqué el ánima de la mamá de Eléider y a mis tres hermanos fallecidos, como siempre lo he hecho en los momentos complicados... Aída es Eléider, ayúdalo, ayúdalo Dios mío... Y cuando vi esa derecha por encima de la izquierda del rival, dije: hasta ahí llegó todo, aunque la verdad es que el árbitro fue permisivo.

Ese es un trabajo que hacemos desde el campo aficionado, una estrategia que les ha dado buenos resultados a los boxeadores paisas en peleas internacionales.

En 2007, en los Panamericanos, Eléider iba perdiendo con el cubano De la Cruz, como ahora. Y ese movimiento que después termina con el gancho, lo sacó adelante.

Eso se lo escribí por chat, pues no hablé con él en las dos semanas previas. Le dije: vas a tener dificultades en los primeros 4 o 5 asaltos, no le camines hacia adelante, no choques con él. Si pasas de esos rounds vas a ganar.

Cuando se concretó el triunfo exploté y me fui. Llegué a las 5:00 de la mañana a mi casa, es un día para nunca olvidar”.