Pedro Causil, a 78 centésimas del récord olímpico

Realista y digna, así fue la participación del colombiano Pedro Causil en la prueba de los 500 metros en patinaje sobre hielo, en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Causil, excampeón mundial de patinaje sobre ruedas, marcó un tiempo de 35 segundos y 19 centésimas, ubicándose en la posición 20 entre 36 patinadores.

El campeón fue el noruego Harvard Lorentzen, con tiempo de 34.41, marcando un nuevo récord olímpico en la prueba.

“Pensé en tener una carrera muy limpia y eso fue lo que hice. No me puedo quejar. Soy feliz con este debut olímpico, pero nunca voy a estar satisfecho con un puesto 20. Esa es la realidad de las cosas. No soy conformista, siempre he peleado por los mejores puestos. Estoy tranquilo, pero feliz, fuera de control, estaré cuando gane una medalla si algún día lo logro”, afirmó el deportista, que ha sido 16 veces campeón mundial en patinaje sobre ruedas (7 en juveniles y 9 en mayores).

Vea: Las fotos que demuestran lo peligroso que es el patinaje artistico

Más allá de la posición, el tiempo en la prueba y las progresiones en los registros que tuvo el cartagenero en su camino a la competencia, permiten pensar que una medalla olímpica de Invierno para Colombia en la próxima edición es algo posible. Marcado ya un camino, es el turno de los directivos del deporte colombiano para enfilar recursos hacia un proyecto olímpico serio en esta disciplina.