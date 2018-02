“Pitbull” vuelve a las jaulas

Los Pitbull son una raza de perros entrenados para defensa, ataque, custodia y vigilancia. Son fuertes, intensos y tienen gran tenacidad. No por nada a Sebastián Piedrahíta, de 25 años, se le conoce con el apodo de “Pitbull” en el mundo de las artes marciales mixtas.

“Llegué a la Liga de boxeo y empecé a entrenar y en tres semanas me subí por primera vez a un ring para un combate y desde ese momento me emocioné mucho con el tema. Me encariñé con esto”.

Dice que la primera pelea la perdió porque estaba lleno de nervios. “Eso me dio fuerzas para levantarme, seguir adelante y continuar. Ya he hecho muchas peleas amateur. Conocí la academia de MMA Colombia y me encarreté con el cuento de esta disciplina deportiva”.

“Pitbull” ya acumula dos peleas profesionales y dos victorias. Hace un año demostró en Expofitness 2017 que era otra estrella en nacimiento, dio espectáculo y fue de los más aplaudidos en el escenario tras vencer al venezolano Liangel Araviche. “Recuerdo que en la pelea utilicé mucho mi boxeo y él me pateaba mucho en la pierna, hasta que conseguí noquearlo. Celebré con mucha emoción”.

De esa manera consiguió su segunda victoria. Ambas por la vía del nocaut y en el primer round. El año pasado, Jon Zárate fue el gran ganador de la noche, pero después de la demostración de poder de “Pitbull”, él estará este sábado 17 de febrero en la contienda estelar de la feria Expofitness Fight Night 2018, en Plaza Mayor, ante el barranquillero Carlos Martínez (ver anexo con la cartelera).

“El deporte de combate me ha enseñado mucha disciplina, a sacar lo mejor de mí, a levantarme en la derrota y respetar en la victoria”.

Junto a este antioqueño estarán 17 peleadores más, incluidas dos mujeres, en lo que promete ser la noche de combates más importante del año en Medellín.

Desde el 10 de noviembre del año pasado no se llevaba a cabo en la ciudad una velada de este tipo.