Regresa la adrenalina de las artes marciales mixtas

· Entre los 15 combates de la cartelera resaltan los siguientes: Sebastián Mejía vs. Francisco Hernández; Liliana González vs. Daniela Duque; Danny Puentes vs. Henry Carmona, y Yorman Herrera vs. Daniel Vargas.

· La boletería se puede adquirir a la entrada del Colegio Palermo de San José, ubicado en el barrio El Poblado, a $65.000 y $75.000.

· Se esperan unas 1.000 personas en las graderías del coliseo de la institrución.

· Esta es la décima edición del evento más importante de artes marciales mixtas del país.