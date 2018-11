Salto de gran significado

El año pasado cuando se le preguntó a Orlando Duque, el más grande saltador de altura de la historia de Colombia, por dos temas puntuales: su retiro (teniendo en cuenta su edad en ese momento, 43 años) y su posible sucesor, respondió, en forma contundente: “hasta que mi cuerpo me lo diga” y “Miguel García”.

Por esa época “craneaba” la expedición a la Antártida, donde pensaba realizar un salto desde un iceberg en esas frías aguas del sur del continente que, en efecto, cumplió a principios de 2018.

Hoy, con 44 años, cinco más de cuando dijo que se retiraría de la natación competitiva cuando cumpliera los 40, Duque se mantiene más vigente que nunca.

En ambas ocasiones, en entrevistas exclusivas con EL COLOMBIANO, mantuvo su optimismo pese a que, coincidencialmente, en esos dos momentos arrastraba una lesión de tobillo que, incluso hoy, parece no haber podido superar.

Pues bien, Orlando está celebrando el primer lustro de una de las más importantes gestas de la natación nacional, si no la principal. Fue el primer campeón del mundo de salto de altura reconocido por la Federación Internacional de Natación -Fina-.

Conquistó la medalla de oro en esta especialidad que justo en 2013 fue puesta en escena en los campeonatos mundiales, disputados en Barcelona, España, donde doblegó, con soberbios brincos a estrellas como el británico Gary Hunt y el mexicano Jonathan Paredes, quienes ocuparon el segundo y tercer lugares, respectivamente.

Para recordar este hecho, el vallecaucano está en la lejana Abu Dabhi, donde entre hoy y mañana competirá en la Copa Mundo de saltos, que marcará su retorno a la actividad después de una para de casi cinco meses.

“Antes del último entreno, este viernes y del inicio de la competencia, los tres colombianos que estamos aquí hemos trabajado para tener una buena actuación. En mi caso, aún no estoy plenamente recuperado de la lesión que se me presentó en agosto, pero ello no impide la participación”, manifestó Duque desde la lujosa segunda ciudad más poblada de los Emiratos Árabes (1.8 millones de habitantes, según el censo de 2017).

“Volví después de la lesión (pantorrilla) que sufrí a principios de agosto. Estoy preparado para conseguir la clasificación a los torneos de 2019 y en especial al Mundial, previsto para Corea del Sur, ya que este certamen de Abu Dabhi es clasificatorio”.

El caso es que esta intervención le marcará a Duque el principio de su último año como competidor, pues ya definió que su retiro será en 2019 tras el Mundial.

“Creo que con el juicio que llevo, la disciplina en los entrenamientos y el cuerpo que aún me dice que puedo dar más, me alcanza”. La pregunta es, ¿y qué tal que el cuerpo le avise que puede seguir?.