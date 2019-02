4 años consecutivos lleva Sara López como la mejor del mundo. Ayer la World Archery la eligió por sus logros en los diferentes torneos.



2017 año en que López se convirtió en la única mujer en competir, a la par, con hombres en el torneo de Las Vegas. Registro intacto



“Siguen cosas mucho mas grandes, pero no me desenfoco de lo que siempre quiero, que es llevar en alto el nombre del país”.



2 es el puesto que ocupa Sara López en el ranquin mundial de arco compuesto. La supera Yesim Bostan (Turquía).



900 puntos, en los tres días de clasificación en Las Vegas logró la deportista pereirana. Es decir, tuvo puntaje perfecto, lo que demuestra su poderío.



“Súper contenta, sabía que iba a ser difícil porque me medía con arqueras muy buenas. Mi cuarto título seguido, es un reconocimiento a todo el tiro con arco colombiano. Un año, con muchos retos y con cosas increíbles como el 100 por ciento de partidos ganados, eso me llena de orgullo, felicidad de que todo lo que me proponga lo logre”.



3 mujeres habían conseguido sumar 900 puntos: Mary Hamm (2004), Sarah Lance (14) y Tanja Jensen (2017).



El antioqueño Sebastián Arenas también tuvo actuación similar a la de Sara, al acumular 900 puntos en tres rondas.



7 medallas mundiales suma la risaraldense, cinco de oro, una de plata y una de bronce en su palmarés.