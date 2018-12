Se amplían medallas de oro de Escolares en Perú

La cosecha de oro aumentó para Colombia en los Juegos Suramericanos Escolares que se realizan en Arequipa, Perú. De dos preseas doradas, se pasó a nueve.

El atletismo sumó tres más y llegó a cinco, dos de judo y las mismas en natación. En el deporte base, la antioqueña Laura Martínez cumplió su objetivo y ganó en 150 metros, para colgarse la segunda dorada.

El lanzamiento de bala puso en lo más alto del podio a Darwin Menseses, quien registró 16.69 metros, para dejar atrás a Javier Román Montejo de Argentina (16.66) y Juan José Eriza de Chile (15.9).

En salto largo, el honor se lo llevó Valentina Valencia con 5.58 metros, seguida de Chia Lai Ruan de Chile (5.43) y Victoria Zanolli (Argentina) (5.4).

La natación tampoco se quedó en blanco y Samuel Bendeck, que venía de ser plata en los 50 metros, se desquitó venciendo en los 200 combinado con un tiempo de 02:16.30. Lejos quedaron Pedro Enrique Ferreira de Brasil (02.19.17) y Maximiliano Ankatu Cereceda de Chile (02:22.92). En la misma distancia, Stefanía Gómez, con 02:31.59, derrotó a la brasileña Ana Luiza Correa (02:35.38) y a la peruan Siulei Lenis Miyake (02.35.80).

El judo trajo alegrías con Soraya Bagheri, en la categoría de los -68 kg, que estuvo por encima de Laura Natal (Brasil) y Joselyn Herrera (Ecuador). Y cerró la jornada dorada Óscar Murato, nacido hace 14 años en Aguachica, César. En -48 kg el podio lo completaron Luis Pacheco (Ecuador) y Luis Vascones (Perú). “Son mis primeros Juegos y ganar el oro fue una sorpresa. No me la creía. Me tocó muy duro el combate final con el deportista de Ecuador. Cuando escuché mi nombre como ganador, no sabía qué hacer”, dijo Murato, quien estudia en el colegio Guillermo León Valencia de Aguachica.

El judoca recuerda que este año en el Suramericano infantil en Guayaquil, Ecuador, también fue primero. “A nivel nacional he competido en dos Juegos Supérate, mi objetivo es llegar a ser el número uno en sub-18 y luego en la élite. A largo plazo quiero ser campeón olímpico de la juventud y luego de mayores”.