Su pasión lo tiene en un Mundial

Andrés Felipe Castro Crespo divide sus amores en el deporte entre el taekwondo y los karts. En ambos tiene una calificación de “excelente” si se le mira desde el punto de vista resultados.

A sus 15 años se da el lujo, que muchos quisieran: ser campeón suramericano en artes marciales y monarca panamericano en motores, además, de varios títulos a nivel nacional.

Por su forma de expresarse parece que el corazón le palpita más para el lado de la velocidad, en especial, por el galardón conseguido a finales de este mes en Cajicá.

“Mi pasión es el automovilismo, es mi deporte, incluso lo tengo como proyecto de vida, lo del taekwondo ya es un hobby”, dice Castro, quien le agradece a su hermano Luis Daniel, porque le dejó el camino libre para que siguiera el sueño de ser un gran campeón, primero, en karts y, luego, en automovilismo.

Andrés Felipe y Luis Daniel comenzaron juntos en motores, pero al ver que Luis Felipe, el padre, no tenía para costearles los diferentes desplazamientos, Daniel decidió hacerse a un lado.

“Lindo gesto el de mi hermano”, manifiesta Andrés.

En la capital antioqueña, vive hace ocho años. Andrés Felipe nació en Barranquilla el 18 de junio de 2003 y por esas cosas del destino fue en Medellín donde se enamoró de los karts, que practica desde hace cuatro años pese a que esta es una ciudad que no cuenta con escenario para este deporte y que obliga a estar viajando, especialmente a Bogotá, donde ha desarrollado toda su actividad automovilística.

“Cada mes viajamos a correr ya que Andrés está muy comprometido con este deporte”, dice Luis Felipe, quien considera que el deporte es la panacea para tener a los jóvenes entretenidos.

“No se le puede apagar ese interés que muestra cada que se sube a un karts. Su mayor ilusión es ser el mejor y en un futuro pasar a los autos”, agrega.

Uno de los momentos más felices de la familia Castro Crespo lo vivió, el pasado 19 de agosto en el autódromo XRP de Cajicá, Cundinamarca, cuando vieron a Andrés Felipe salir ganador en el Panamericano sénior, después de un vibrante mano a mano con un rival de Bolivia, Pedro Campuzano, al que prácticamente venció en la raya.

No fue nada fácil. Allí enfrentó a deportistas de Brasil, México, Perú, Bolivia, Ecuador, Jamaica, Aruba, Venezuela, Costa Rica y, desde luego, Colombia.

“Es mi primer título internacional en esta disciplina. Esto me motiva para lo que viene, que es el Mundial”, puntualiza Andrés con gran seguridad.

Su tiquete lo logró con lujo de detalles, después de haber marcado la vuelta rápida, lograr la pole y después ser ganador de la competencia.

Su compromiso no es solo el deporte, también tiene una exigencia máxima con el estudio. Adelanta el décimo grado en el colegio San Ignacio de Loyola.

“Me esfuerzo para ser el mejor en clase y también un gran estudiante. No solo en el deporte aspiro a ser el número uno, igual lo busco en el estudio que, al final, me forma como persona y me da pautas para ser un buen profesional”.

El cupo a Italia lo consiguió formándose y puliéndose en los campeonatos nacionales Rotax Max y Vortex (marcas de motor), categoría júnior, en los cuales ya también ha sido campeón.

En el Vortex cumplió su objetivo de ir al Mundial, del 10 al 14 de octubre en Lonato, Italia. Ahora tiene, entre ceja y ceja, el Rotax. “Actualmente corro el Nacional Rotax, en el que también estoy disputando el cupo al Mundial de Brasil en diciembre”.

En Colombia son tres campeonatos: Rotax, Vortex y X30. De cada uno se realizan 10 válidas al año, una cada mes.

“No siempre vamos a todas las válidas, tratamos de estar en la mayoría para poder figurar en los puntos y estar arriba. No es fácil, por aquello de los altos costos y de no tener patrocinios”, sostiene el papá.

Esos inconvenientes los mitiga Andrés pensando en la colaboración que recibe del colegio para poder cumplir sus compromisos deportivos y el esfuerzo de sus padres.

“Esto me motiva para salir adelante. A pesar de que no puedo entrenar, cada que vamos a Bogotá hacemos podio y peleamos los primeros lugares. Siempre estamos en desventaja, pero gracias a mi pericia y técnica salimos adelante. En Antioquia hay muy buenos deportistas en todas las disciplinas de motores”.

Su mente, de momento, está en las dos válidas que restan del Rotax, la novena jornada se cumplirá este fin de semana y la última en octubre.

“La pelea está dura, porque hay pilotos muy fuertes, como Juan José Díaz, Juan Esteban Ardila y Daniel Chaverra, quienes nos llevan la ventaja de poder entrenar cada ocho días en Cajicá o en el autódromo de Tocancipá”.

A pesar de todas esas limitaciones que pueda tener Andrés Felipe, busca estar al mismo nivel de sus rivales en la pista y sabe que “Dios”, siempre lo ayuda.