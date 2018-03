Tatiana, más cerca de la meta

El de ayer será un día que Tatiana Calderón jamás olvidará. El equipo Sauber, de la Fórmula 1, anunció oficialmente que ella será la piloto de pruebas en la presente temporada.

La deportista colombiana, de 24 años, estará al lado de los corredores titulares: el sueco Marcus Ericsson (27) y el debutante monegasco Charles Lecrerc (20).

Tatiana venía trabajando desde el año pasado como piloto de desarrollo y ahora asumirá un rol muy importante en los diferentes test de la escudería.

“Estoy muy contenta de continuar creciendo junto al equipo Alfa Romeo Sauber F1, y ahora tener el rol de piloto de pruebas. Este importante paso en mi carrera deportiva se construye sobre la experiencia que gané el año pasado y espero que sigamos juntos por este positivo camino”, dijo la bogotana al conocer el comunicado.

Según lo expuesto por Sauber, el programa de Calderón incluirá sesiones de entrenamiento en el simulador, a la vez que estará presente en un número indefinido de Grandes Premios al lado de los ingenieros de la escudería, con el objetivo de seguir aprendiendo sobre la dinámica de trabajo de un equipo de la máxima categoría del automovilismo.

“Gracias a Dios he podido expandir y desarrollar sustancialmente mis habilidades como piloto y estoy convencida de que seguiré haciéndolo a lo largo de este año. Me gustaría agradecer a Sauber por esta maravillosa oportunidad, que no hubiera sido posible sin el apoyo a largo plazo que estoy recibiendo de la escudería Telmex”, expresó la corredora.

El nuevo director del equipo, Frederic Vasseur, expresó: “Estamos muy contentos de continuar nuestra colaboración con Tatiana. Ha progresado mucho, desarrollando sus capacidades mentales y físicas continuamente en los últimos años. Deseamos tenerla a bordo en nuestro primer capítulo como Alfa Romeo Sauber”.

A la par de su función en Sauber, la colombiana estará por tercer año consecutivo compitiendo en la GP3 Series, siendo conductora titular del elenco suizo Jenzer Motorsport. El certamen empezará el próximo 5 de mayo en Barcelona.

Este es un año que Tatiana espera sea muy productivo. “Que me acerque al sueño más grande, ser piloto oficial de Sauber en F1”, indica con ilusión.