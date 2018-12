Tomás Puerta logra un sufrido título en final del GP Colombia

El antioqueño Tomás Puerta cerró su temporada en motovelocidad ganando el GP Colombia que se cumplió este domingo en el autódromo de Toncancipá con la participación de 200 pilotos.

En la máxima categoría, supermoto, el paisa tuvo un duro rival, David Burbano, de Putumayo, quien llegó al evento central con solo tres puntos de desventaja.

“Muy importante ganar una división como supermoto que es la más competitiva del país, con pilotos de gran nivel como Alejandro Cadavid, Rigo Salazar y Burbano, entre otros”, dijo Puerta.

Tomás empezó el año con aprendizaje y fue progresando en las válidas hasta llegar al final como líder en la clasificación general.

“Ganamos varias carreras en la temporada, pero en la penúltima válida se me prendió la moto, no pude terminar y sumar puntos. Mi idea fue siempre disfrutar del campeonato y, desde luego, ganarlo. Al final se consigue, pero no fue fácil”, manifestó el piloto nacido en Medellín.

Por su parte, David Burbano dijo que lo intentó hasta el final, “pero Tomás es un gran corredor y supo mantenerse en las dos válidas finales. Muy merecido su el título” .