Una Academia fortalecida

El buen comienzo ante Sabios de Manizales en la División Profesional de Baloncesto (DPB) tiene muy animados a los jugadores de Academia de La Montaña que, entre hoy y mañana, reciben al actual campeón Cimarrones de Chocó en el coliseo Iván de Bedout con entrada gratis.

“Muy bueno comenzar ganando, entramos con el pie derecho. Los dos triunfos ante Sabios nos fortalecen y animan para seguir por el mismo camino, aunque hay que reconocer que apenas se comienza y el grupo es duro”. Palabras de Michael Hinestroza, una de las figuras en los dos cotejos ante el quinteto manizaleño.

El alero del conjunto paisa, nacido hace 28 años en Cali, ya fue campeón con Cimarrones (2014), Águilas de Tunja (2015) y Academia (2016) en la antigua Liga DirecTV.

El año pasado jugó con Fastbreak y disputó la final ante el elenco de Chocó. Y ahora regresó a Academia con la intención de repetir la actuación de 2016 y disfrutar otro cetro.

“En Antioquia me han tratado muy bien, la meta es llegar lejos, pasar esta fase y si Dios me lo permite, volver a jugar la final, como lo he venido haciendo con diferentes quintetos”, dice Hinestroza.

Tres títulos y un subtítulo en los últimos cuatro años hablan de este jugador que mide 2 metros con 8 centímetros y quien cerca al aro es bastante productivo. En el segundo cotejo ante Sabios marcó 13 puntos y 16 asistencias.

“Como en cualquier deporte es muy importante el respaldo del público. Vamos a recibir un equipo que viene de perder ante Fastbreak, pero que es muy peligroso. Nos hemos preparado para hacer otra buena presentación en el Iván de Bedout. Creo que tenemos un gran equipo para pelear puestos importantes en el torneo”, manifestó quien tuvo su paso por Estados Unidos en la escuela de Arlington Country Day y la Universidad de Arkanzas .