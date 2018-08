Valderrama es el rey del blitz en Colombia

Tranquilo, metódico y estudioso de sus rivales. Así se califica Esteban Valderrama, quien empezó a jugar blitz (ajedrez rápido) por hobby y hoy es el número uno de la modalidad en Colombia. Y así lo acaba de ratificar al coronarse campeón en el Nacional celebrado en Maicao, donde, en la rama femenina, triunfó la bolivarense Ingris Rivera.

Esteban nació hace 25 años en Chigorodó, pero se forjó en Apartadó y defendió varias temporadas a Antioquia. Desde hace tres años, representa a Bolívar.

“Quiero mucho a Antioquia, tengo que agradecerle todo lo que me dio, pero en la vida hay oportunidades que no se pueden desaprovechar y en Bolívar me ofrecieron un buen sueldo y facilidades para desplazamientos a eventos nacionales e internacionales”, manifiesta Valderrama. Así justifica el vestir otra camiseta.

Después de perder la posibilidad de estar en el Mundial, al no clasificar, su objetivo se centra en la preparación para los Juegos Nacionales del 2019 y seguir su carrera de Educación Física en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, donde adelanta el quinto semestre.

“Me considero un profesional del ajedrez y por eso le dedico el tiempo suficiente pues debo estar preparado lo suficientemente bien. Lo hago individualmente y por internet, jugando con Grandes Maestros”. Eso le permite estar activo y actualizado