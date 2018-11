Con el arco, Valentina fortalece su mente

Alegría es lo primero que se le viene a la mente Valentina Acosta cuando analiza el hecho de que ya empieza a ser referenciada como una de las promesas del tiro con arco recurvo en Colombia, al que llegó hace apenas tres años.

Luego, la niña de cara dulce, que llega a la cancha de la unidad deportiva de Belén con pava para protegerse del sol y botas rosadas para no manchar de pantano su uniforme de la Selección Pereira, manifiesta que las miradas que se empieza a robar también le genera mayor compromiso.

“No imaginé que en tan poco tiempo fuera a tener este ascenso en el deporte, lo cual me llena de satisfacción, pero la verdad no es fácil, porque uno no está acostumbrado a tener tantas exigencias encima, pero esa misma responsabilidad fortalece mi mente”, dice la mujer, después de escuchar las palabras de su entrenador, Heber Mantilla, el mismo que logró llevar a Sara López a la cima mundial en arco compuesto.

“Ahora es cuando se debe ratificar lo hecho antes. Continuar madurando la cabeza y demostrarse de qué se está hecho”, le dice Mantilla, mientras ella le pone atención y asiente con su cabeza, lentamente, de arriba a abajo, como queriéndole decir, sí señor.

En su primer año como juvenil, Acosta se consagró campeona panamericana en Medellín, en agosto pasado. Además, recientemente, se impuso en el Selectivo en Pereira, donde compitieron los mejores exponentes del país.

Ahora, de nuevo en la capital de Antioquia, lucha por hacer la diferencia en el torneo Interligas. A sus 18 años, enfoca con claridad sus objetivos.

Valentina, quien confiesa entre risas que mucho antes de encontrar el tiro con arco tuvo “un pasado oscuro” al presentarse al reality Factor Xs a los 11 años, ambiciona no solo una participación en Olímpicos sino “llegar a ganar una medalla”. Para lograrlo tiene un interesante camino por recorrer.