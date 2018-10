Valeria Cabezas, o la confirmación de una estrella

Si quisiera, Valeria Cabezas Caracas podría dedicarse al baile, el canto o hasta al modelaje.

Pero la mujer de tez morena, de delineante figura y pícara sonrisa, le saca provecho a otro talento, ese que desborda gracias a sus veloces zancadas, y que la convirtió ayer en la nueva reina, en la prueba de los 400 metros con vallas, de los Juegos Olímpicos de la Juventud, un logro, para muchos, poco improbable para un atleta colombiano en dicha especialidad.

“Le quiero dar gracias, primero a Dios, que me permitió estar en este campeonato tan importante; segundo, a mi familia, pues sin ella no lo habría logrado, también a mi entrenadora, que confío en mí en cada momento, así como a los compañeros que han estado en mi proceso”, fueron las palabras de la joven Valeria, interrumpidas no solo por el desgaste del esfuerzo sino también por el llanto de alegría evitaron por un instante que siguiera expresando su sentimiento.

Pero no solo ella, por las mejillas de su profesora, la exatleta Mirtha Brock, también se vieron caer lágrimas de felicidad.

Brock, sanandresana de 48 años, quien en los años 90 fue una de las deportistas más veloces del continente y clasificó a los Olímpicos de Atlanta-96 y Sídney-2000, dice que hace cinco años, cuando Valeria empezó a entrenar con ella en Cali, quedó impresionada con el talento de esta niña.

“Cuando empecé a notar sus cualidades y temperamento, veía reflejado en ella a personas que le dieron alegrías al país en el atletismo, como Ximena Restrepo, Wilson Canizales, Wenceslao Ferrín, y sinceramente, a mí. Es que en realidad tiene actitud, fortalezas físicas y mentales, no se conforma, escucha, pone en práctica lo que se le dice, perseverante... Tiene madera para llegar muy lejos”, comentó ayer, desde territorio argentino, Mirtha, al agregar que otro de los secretos para que se diera este resultado estuvo en la constancia de los padres de la Valeria.

Dice que Efrén, el papá, labora en construcción, y la mamá, Lucy, es ama de casa. “Pero siempre, la llevan a la pista, son como un relojito, cumplidores. Además, Valeria nunca reprocha cuando se le pide que haga un ejercicio; al contrario, es quien aconseja a sus demás compañeros cuando se desmotivan”, agrega Brock.