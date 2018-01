Valery batea de jonrón en ponybéisbol

Sonriente, animada, amigable y agradecida con Dios por tenerla en el deporte. Así es Valery Ruidíaz Cerezo, integrante del equipo de béisbol del Inder Envigado Cubs, que llega a la edición 34 del Festival de Festivales, con la obligación de defender el título, logrado el año anterior.

Lo especial de Valery no es solo que juega en la novena de hombres -se permite la mezcla en los equipos de béisbol-, sino que es de nacionalidad venezolana y desde hace tres años se radicó en Antioquia.

“Debido a la situación de mi país, mi familia se vino para Colombia y estoy feliz acá. La gente es muy formal con todos nosotros y además, estoy jugando el deporte más popular en Venezuela, que es el béisbol”, dice.

Contrario a lo que practica en Envigado -el béisbol-, sus comienzos en el deporte fueron practicando fútbol.

“Lo jugaba en Venezuela, era delantera, pero cuando llegué acá me puse a ver béisbol, me gustó más y me metí en un equipo de Bello con el que estuve en el ponybéisbol del 2016. Los dos últimos años los he jugado con Envigado Cubs”.

Entiende que su primera obligación, como le dicen sus padres, es estudiar; por eso hace sexto grado en el Colegio José Miguel de La Calle.

“Quiero ser una gran deportista en una disciplina que se practica en muchas partes del mundo y que me fascina. Por eso entreno tres veces a la semana, porque quiero ser profesional”.

Recuerda mucho el título del 2017, porque sufrieron mucho y solo ganaron sobre el final del partido que determinó el campeón. “No se me olvida ese resultado, le ganamos 10-9 a Olmeca de México, que era favorito por los resultados que había conseguido”.

La joven de 11 años tiene metas. A su edad solo quiere disfrutar de lo que viene haciendo y esperar que los años la formen más y ser una atleta de élite.

“De momento creo que puedo hacer lo que quiero y me gusta. Estoy disfrutando y lo que más me enamora es que mis compañeros no se fijan en que sea mujer. Me estoy formando para llegar a ser una deportista de primer nivel, de élite. Eso le digo a mi hermanita Channel, de 8 años, y que practica patinaje”.