Volei paisa dio batalla

Antioquia, en damas y hombres, terminó con los subtítulos del Campeonato Nacional juvenil de voleibol que se disputó en el coliseo Yesid Santos de Medellín el fin de semana.

Su rival histórico en este deporte, Valle del Cauca, que en la actualidad es la base de la Selección Colombia de la especialidad, fue el ganador en ambas ramas. En femenino perdieron 15-20, 20-25 y 15-25; en masculino, 15-25, 18-25 y 23-25.

Pese a las derrotas, en el seno de los seleccionados departamentales hay tranquilidad por los avances que empiezan a ver en el proceso con el recambio generacional. En mayores no se logra un título desde Juegos Nacionales de 2012 en Cali; en damas juveniles no se celebra desde 2015. Los paisas no estaban en un Nacional de esta categoría desde hacía dos años por cambios administrativos en la Liga.

“Vamos por buen camino, apuntándole al futuro con ganas. Tenemos chicos y niñas con gran técnica y táctica, buen perfil, también seguimos en la búsqueda de jóvenes con mejor talla. Lo importante es que desde las categorías menores ya empezamos a recortarles terreno a las demás regiones como se evidenció en este evento, con deportistas no solo de 19 años sino también de 15 y dándoles batalla a vallecaucanos, que suman más experiencia y roce internacional”, expresó ayer Hugo Villa, asistente de Antioquia B en femenino.

“El hecho de contar con cuatro equipos en este Nacional da cuenta de que continúa el interés y masificación en la práctica de este deporte en Antioquia. Tenemos que trabajar con mayor optimismo, buscando más escenarios para el desarrollo de la disciplina, pues hay muchos talentos por pulir”, agrega Villa, al advertir que los elencos B del departamento fueron quintos en el certamen.

Para rescatar, por los locales, el armador Jorge Mario Mesa fue nombrado el jugador más valioso del torneo (MVP), Pablo Montoya mejor auxiliar y Yeison Ruiz, líbero destacado; Manuela Ibargüen y Mariana Vasco, mejores auxiliares y Geraldine Palacios, la central más importante.

“Tenemos material humano para lograr cosas grandes a futuro. Los grupos llevan un gran proceso, lo importante es la continuidad”, comentó Hernán Osorio, el técnico del seleccionado de hombres en este campeonato.