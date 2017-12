¿Y qué desean para el deporte en 2018?

Mientras las agujas del reloj, con su constante movimiento y su tic-tac van acortando el tiempo para llegar a las 12 de la noche de este 31 de diciembre que determina el cierre de un año y el inicio de otro, afloran los deseos por un mejor futuro. Momentos alegres, tristes, inolvidables o para borrar se entrecruzan al hacer el balance de lo que fue la temporada. Pero también, otras metas por alcanzar en 2018. Y el deporte no es ajeno pese a que, muchos de sus protagonistas evitan rituales tan comunes en este último día. Incluso, no son dados a los agüeros. Usar ropa interior amarilla; escribir lo negativo en un papel y luego quemarlo; comer 12 uvas; echarse un puñado de lentejas al bolsillo; o salir con una maleta por el barrio dizque para “viajar durante el año”, son rituales que, algunos deportistas también los celebran. Varios de ellos, de la nueva generación y con gran proyección rumbo a la élite en cada una de sus disciplinas, compartieron con EL COLOMBIANO sus experiencias antes del día final de 2017, en el que todos coinciden, la pasan reunidos con sus familias, ya sea comiendo natilla, buñuelos y hasta chicharrón, esperando la llegada del año nuevo y, en comunión, trazándose nuevos propósitos. La antioqueña Alejandra Lara, conocida como Azul y quien este 2017 se convirtió en la primera colombiana en ganar una pelea en Bellator, una de las empresas de artes marciales mixtas más grandes del mundo, señala que no le deben faltar las uvas y hasta tiene su maleta lista para emprender una nueva aventura, pues saldrá en moto, con su hermana, en un viaje hasta La Guajira. Ella espera que este sea el primero de muchos viajes en 2018, en el que como expresa, tiene como objetivo seguir progresando en su especialidad y darle más alegrías al país desde México, donde reside. 1. ¿Qué les dejó el 2017? 2. ¿Qué propósitos tienen para 2018? 3. ¿Qué desean para el país? Tres inquietudes planteadas para estos jóvenes deportistas antioqueños .

ALEJANDRA LARA

Artes marciales Mixtas



“Este 2017 me dejó un sabor a victoria. Logré el triunfo gracias a una preparación de meses. Nadie esperaba que una colombiana, en Bellator, venciera a la ucraniana Lena Ovchynnikova, una gran figura. Y poder hacerlo -el combate fue en Florencia, Italia- fue muy especial, nunca una deportista de nuestro país había vencido en esta liga de artes marciales mixtas. Cumplí con todos lo que me tracé. Se vieron los resultados. Este año me deja muchos aprendizajes, sumado a una gran madurez y seguridad”.



“Para el próximo año me trazo la meta de seguir haciendo las cosas bien, nada a medias, y más en este deporte en el que, cada día se debe preparar en las distintas modalidades (5). Quiero seguir mejorando en lo deportivo pero también en lo personal, en todos los aspectos de mi vida”.



“Lo que más deseo para Colombia es que haya mucho amor y felicidad entre las personas. Que predomine la tolerancia y la comprensión de los universos y de lo que hace el otro, para dejar ser y hacer”.

MARÍA FERNANDA MURILLO

atleta



FRANCISCO MOSQUERA

Pesista



1. El 31 la pasaré con mi familia, es lindo compartir con ellos y llenarse de energía. Este 2017 me deja muchas alegrías. Me hizo entender que las adversidades, con esmero y perseverancia, se pueden superar. Me recuperé de una lesión de rodilla y no solo logré el título en Bolivarianos, sino también ser campeón mundial. Me dejó grandes amistades. Estoy muy agradecido con Dios. 2. Para el 2018 tengo muchas expectativas, quiero hacer un buen trabajo en Juegos Suramericanos, Centroamericanos, Mundial y Panamericano. Se viene un trabajo arduo. 3. En cuanto a Colombia quiero que los jóvenes crean más en sí mismos, que las personas tengan buenos pensamientos, y que cambien lo malo que tienen. Necesitamos gente de bien para tener un país próspero.

JULIANA GAVIRIA

Ciclismo pista



1. El 2017 me deja un año lleno de alegrías. Poder vivir el deporte de la forma que lo hice fue algo inolvidable, al lograr presenciar el Giro de Italia con toda mi familia -allí su hermano Fernando Gaviria ganó cuatro etapas y el título por puntos-. Este año me dio el ser más maravilloso del planeta: mi hijo -Maximiliano- (su padre es el también pistero Fabián Puerta). 2. Espero que 2018 esté lleno de salud y traiga satisfacciones. 3. A los colombianos les deseo un año lleno de salud y muchas bendiciones para que puedan realizar todo lo que tengan planeado.

EMILIANA ARANGO

tenista



1. El 2017 me dejó mucha satisfacción, aprendizajes. Fue un año muy bueno para mí y estoy muy orgullosa -escaló a la novena posición del ranquin mundial juvenil de tenis-. 2. En el 2018 voy a jugar más torneos profesionales. La meta es subir mi ranquin profesional lo que más pueda y empezar a jugar torneos grandes. 3. Quiero que el país esté lleno de gente alegre y disfrutando de Colombia. Además que en el Mundial de fútbol en Rusia le vaya bien. Hay que tener fe de que van a ganar.

VERÓNICA ZULUAGA

Peleadora



1. El 2017 me dejó muchas enseñanzas para mis próximas peleas, unos excelentes compañeros de entrenamiento y profesores. 2. Para 2018 espero tener muchas oportunidades para mostrar mis habilidades como deportista y para demostrar que Medellín es la capital de las artes marciales mixtas en Colombia. 3. Para el país deseo que este deporte se pueda desarrollar más por todo el país ya que hay mucho talento.

LAURA GONZÁLEZ

Rugbista



1. Tuve la oportunidad de representar a Colombia en la Serie Mundial en Hong Kong. Poder viajar, conocer otras culturas, costumbres, comidas... fue genial. Padecí dos lesiones pero, por fortuna, ya me estoy recuperando. Igual fue bueno empezar a estudiar Zootecnia en la universidad. 2. Espero en 2018 subir el nivel con mi club de Copacabana y retornar a la Selección Colombia. 3. Sueño para Colombia más armonía en las personas, pues esto construye país.