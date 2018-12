“Mis duelos con Ibargüen son los Madrid-Barça del triple salto”: Yulimar

Yulimar Rojas rival en salto triple de la colombiana Caterine Ibargüen, la cual acaba de llevarse el premio a atleta del año, afirmó que sus duelos son comparables con los clásicos entre el Real Madrid y el Barcelona.

“Se trata de mi máxima rival. El Ibargüen-­Yulimar es un Barcelona­-Madrid, un Colombia-Venezuela”, afirmó la venezolana en una entrevista para el diario AS de España.

Rojas recordó como en un principio no podía ganarle hasta que la venció en Londres 2017. “En Río 2016 no pude ganarle y me motivé para los Mundiales de Londres 2017 y le vencí”, afirmó.

Yulimar reconoce los valores de la colombiana. “Es una tremenda persona, una luchadora que viene desde abajo. Esperemos que sigamos dando un bonito espectáculo en el atletismo mundial”, agregó.

Así mismo, se refirió en esta entrevista sobre la rivalidad para Tokio 2020. “Allí llegaría con mucha experiencia y quiero ser un baluarte para el oro. Llegaré en mi mejor momento como deportista. Sé que estará Ibargüen, será un bonito duelo”, concluyó.