Si yo fuera el Niño Dios...

Eleyder Álvarez

Boxeador

1. A Colombia le regalaría una mejor educación y más capacitación para nuestros niños y jóvenes. Igualmente una paz duradera que permita vivir en tranquilidad; que se acaben los grupos armados y la drogadicción que son, al fin y al cabo, dos factores de violencia. Y, por supuesto, en estos días, muchos regalos para los niños.

2. Al deporte colombiano: que quienes lo practican tengan más posibilidades de desarrollo en todos los niveles, que accedan a programas de superación y lleguen a la élite.

3. Me regalaría ese título mundial de boxeo por el que tanto he luchado y que, por factores ajenos (el campeón no me quiere dar la oportunidad) me ha sido esquivo.