Sin Saunders, Envigado viaja a Bogotá para medirse a Equidad

Su idea era jugar este domingo con los naranjas en su visita a Equidad, y por eso George Saunders realizó todo lo que el médico Óscar Guerrero le recomendó. Al final, el dolor en su tobillo izquierdo no mejoró y por ello el volante inglés no viajará a la capital de la República este fin de semana.

“No me quería perder el partido, pero la molestia no se fue y creo que lo mejor es no arriesgar, espero recuperarme rápido para volver a estar con el grupo, porque nos estamos jugando cosas muy importantes y siempre me gusta estar en la cancha”, expresó el volante que se ha convertido en uno de los referentes del cuadro paisa.

Saunders sufrió esguince en su tobillo en el duelo ante Once Caldas que los antioqueños ganaron 1-0.

En su lugar, el técnico Rubén Darío Bedoya, estudia opciones, pues él se ha convertido en hombre de confianza y pieza clave en el medio campo naranja.

Envigado que ha mostrado un buen arranque de temporada y se mantiene invicto con dos victorias, un empate y un partido menos, espera mantener ese ritmo y traerse un buen resultado de Bogotá.

Equidad, por su parte, no ha cosechado su primera victoria en el torneo y por ello el duelo ante el equipo paisa ha sido catalogado prioritario, pues no quieren seguir cediendo terreno en la Liga.

Hoy, en el entrenamiento de la mañana, el técnico Bedoya entregará la lista de los viajeros, los jugadores que tendrán la responsabilidad de buscar el primer triunfo como visitante, ya que suma un empate y tiene pendiente el duelo ante Junior en Barranquilla.

“El grupo está respondiendo bien, sabemos que con el paso de los partidos vamos a seguir fortaleciéndonos; Saunders es un jugador importante para nosotros, pero quien lo remplace seguro dará lo mejor, porque este es un grupo unido que tiene como objetivo ser protagonista de la Liga”, manifestó el estratega Bedoya.

El duelo ante Equidad será a las 2:00 de la tarde del domingo en el estadio Metropolitano de Techo.