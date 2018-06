La doble moral del “Tino” Asprilla

El martes, Asprilla escribió en su cuenta de Twitter un mensaje en el que pedía excusas a los japoneses y les decía que “este tipo de personas no representaban a los colombianos”. Además, pedía disculpas “en nombre de todas las personas del país”.

Solo dos días después, durante una transmisión en vivo a través de Instagram, dijo varios insultos durante el video porque le había salido una canción del “cacorro” de Maluma.

“No puedo creer, que ponga un canción y se me dispara una canción y es del cacorro de Maluma (...) A mi no me gusta Maluma”.

Agregó que al cantante de reggaeton “lo irá a oir la mamá”.

El exfutbolista además dijo que el cantante “saló” a la selección de Argentina al ponerse la camisa del onceno nacional.

“Es que un cacorro no puede darle barra a uno”, enfatizó.

El video del en vivo que está rodando en redes sociales es un clip de la transmisión completa, que ya no se encuentra en la red social del futbolista.

Sobre el trino

El mensaje donde Asprilla pedía excusas a los hinchas japoneses fue borrado de la red social porque agregó al mensaje una imagen de los colombianos que contrabandearon alcohol dentro del estadio diciendo que estos “sí son genios realmente colombianos”. Incluso, les pidió que lo invitaran a participar.