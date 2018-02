¿Y qué pasa con el tema del enrolamiento en el fútbol?

Santiago Ocampo

@thiagocampo



“Si hizo el enrolamiento después del 15 de noviembre y tiene colilla pero está pendiente de reclamar carné, mejor no vaya, no ha llegado”.



Michel Ricardo

@@MichelSRicardo1



“Devuelvan la plata que se robaron del enrolamiento. Se evidenció que no sirve para nada. Enrolen las tribunas porque les quedó grande individualizar la gente”.



Luisa Taborda

@LuisaTaborda28



“Lo único que ya demostraron es que el enrolamiento no sirvió para nada adicional que solo para ustedes lucrarse”.



Santiago Hoyos

@SantiAcosta88



“En puntos Tuboleta se puede realizar el registro para la carnetización (tema enrolamiento) no hay filas, en 2 minutos quedan listos”.