4,6 millones de votantes, el potencial electoral en Antioquia

El sistema metro prestará servicio de forma gratuita hoy, entre el comienzo de la operación comercial y las 6:00 p.m., para facilitar el desplazamiento de los votantes.

El horario será desde las 5:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en las líneas A y B de metro y en el tranvía de Ayacucho. Los metrocables de Santo Domingo, San Javier y La Sierra operarán entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m. El cable Arví no tendrá gratuidad por tratarse de un servicio turístico. Tampoco se aplicará en las líneas 1 y 2 de Metroplús y en las cuencas de Belén y Manrique. La medida se aplicará para las elecciones presidenciales.