¿Cambios de discurso de Duque y Petro?

Iván Duque

ANTES. marzo 23 de 2018 - New York

“El debate polémico es si vale la pena que Colombia siga teniendo tantas altas cortes (...) o si debemos tener una corte única (...) que terminaría siendo un unificador jurisprudencial”.

DESPUÉS. Mayo 30 de 2018 - W radio

“Yo no estoy pensando llegar a revocar cortes (...) esa no es una facultad del presidente. Hay que evaluar y concertar una reforma, que requiere consenso (...) siempre he dicho que hay que fortalecer la tutela”.

Gustavo Petro

ANTES. Noviembre 17 de 2017 - Cali

El Congreso no ha sido capaz, “si soy elegido presidente (...) el primer acto será convocar un referendo ciudadano con una sola pregunta: ¿Quiere usted, sí o no, convocar una asamblea nacional constituyente en Colombia”.

DESPUÉS. mayo 27 de 2018 - Bogotá

¿Va a haber o no asamblea constituyente? “No. Hoy tenemos (...) una bancada alternativa en el Congreso, 27 %, que nos permite plantear un acuerdo sobre lo fundamental allí”.

Críticas a Fajardo y modelo económico

Gustavo Petro

ANTES. nov. 13 2017 - Noticias Caracol

“Otros, quienes han vivido de privilegios rentísticos, eludiendo impuestos, sacando la plata a paraísos fiscales, acaparando tierras sin producir (...) no van a estar contentos porque la reforma les quitará esos privilegios, permitiendo una economía productiva”.

DESPUÉS. Mayo 29 de 2018 - W radio

“Lo que estamos proponiendo es el desarrollo del capitalismo. Lo que proponemos es el desarrollo de un capitalismo democrático (...)”.

Iván Duque

ANTES. abril 5 de 2018 - Barraquilla

“La lucha contra la corrupción también necesita coherencia. Que no vengan ahora a quitarse del medio cuando hacen coaliciones con el partido que Samuel Moreno utilizó para robarse Bogotá”.

DESPUES. Mayo 30 de 2018 - W radio

“Mi gratitud al dr. Sergio Fajardo. Él ha hecho una campaña con temas importantes para el país y nos sintonizamos con él en la idea de trabajar en la educación, en la ética (...)”.