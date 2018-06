Antioqueños en Facebook hacen peticiones al futuro presidente

Además, “deberá apoyar los proyectos regionales de Urabá, Magdalena Medio y bajo Cauca. No debe olvidar que el departamento de Antioquia es la región que más víctimas tuvo a raíz del conflicto, por lo que se necesita una verdadera implementación del posconflicto”.

Elena Vasco

Educación de calidad. Mejorar el sistema de salud. Respetar y cuidar el medio ambiente. Verdadera justicia. Más facilidad para créditos de vivienda para personas que no ganamos más de dos salarios mínimos.



Paula Andrea Fernández

Organizar el sistema de salud. Que le paguen a los hospitales lo que les deben y que haya un control de beneficiarios del régimen subsidiado ya que hay muchos que pertenecen y no lo necesitan.



Paola D’Amato

No usar glifosato. Nada de fracking. Cambiar el sistema actual de la cárceles, volverlas privadas. Mejorar las vías. Evitar los TLC que debilitan nuestras empresas. Incentivar el turismo sostenible.



Kary Castillo

La eliminación de las bolsas de empleo. Contratación directa con las empresas, sean nacionales o extranjeras. Que se cumpla la ley del primer empleo para los jóvenes del país.



Juan Fernando Velez

Que los profesionales independientes sean considerados “formales”, y se creen las herramientas necesarias, para vincularse al sistema tributario, parafiscal y de prestaciones sociales, sin tener que depender de retenciones.



Darwin Correa

Que le invierta al campo con buenas vías, seguridad para sus productores. Respeto por lo que se cosecha en la región. Educación de calidad para todos. El Gobierno debe darle un uso eficiente a los parques educativos y garantizar su funcionamiento.