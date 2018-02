Correría presidencial de Humberto de la Calle sigue en el occidente del país

La región occidente del país, específicamente los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, tuvieron la visita del candidato presidencial liberal, Humberto de la Calle, quien enfocó sus visitas a los jóvenes universitarios de esa región, así como también a los candidatos de su partido.

Ayer, el candidato liberal sostuvo varios encuentros en Popayán, allí fue enfático en hablar sobre la desigualdad que existe en el país. Afirmó que “decimos que somos iguales ante la ley, pero eso no es cierto. Los niños que nacen en la Colombia profunda no tienen las mismas oportunidades que los niños nacidos en las capitales. Por eso mi propuesta es un país donde quepamos todos y eso significa poner primero a los pobres, especialmente en lo relacionado con la designación del presupuesto nacional”.

En esa región, donde hay presencia del Eln, De la Calle envió un mensaje a la delegación de esa guerrilla que está negociando la paz en Quito, Ecuador: “Los del Eln que se pongan serios. Si lo que quieren es dialogar que demuestren un interés real aplicando un cese al fuego sin restricciones”, sin embargo aclaró que no es momento para acabar con esas negociaciones, “hay sitios como el Cauca donde efectivamente hay líos, por eso no podemos echar atrás. Esa propuesta de volver trizas el acuerdo es una locura, al contrario, tenemos que redondear la paz con el Eln, pero si nos dan garantías. A las Bacrim hay que atacarlas, no hay más remedio, Colombia debe salir de ese problema”.