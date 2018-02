Campañas aún no conquistan el electorado

Acuatro meses de la primera vuelta presidencial y tras el inicio oficial de las campañas, el voto en blanco, con el 30 % de intención, dobla a los dos candidatos punteros de la primera Gran Encuesta-Elecciones 2018, contratada por Alianza de Medios, entre los cuales se encuentra EL COLOMBIANO, realizada por la firma YanHaas.

En el partidor quedan Sergio Fajardo (14 %), Gustavo Petro (13 %), Germán Vargas (8 %), Iván Duque (6 %) y Marta Lucía Ramírez (5 %), sin que ninguno se consolide y aventaje a quien lo escolta.

Los demás precandidatos crecen poco, se estancan o no suben lo suficiente y, por el momento, son los que menos posibilidades tienen de pasar a segunda vuelta: Humberto de la Calle (4 %), Alejandro Ordóñez (3 %), Carlos Caicedo y Juan Carlos Pinzón (2 %), Rodrigo Londoño, Viviane Morales y Piedad Córdoba (1 %).

Oswaldo Acevedo, presidente de YanHaas, le explicó que los números no variaron mucho, con relación a la medición de diciembre, porque no hubo hechos políticos significativos, aparte de la consulta libera y de la definición de la Coalición Colombia. Agregó que el hecho político de la unión Humberto de la Calle - Clara López no alcanzó a entrar en la medición.

“La publicidad política en medios masivos solo inicia esta semana y eso le va ayudar a Duque, que es uno de los más desconocidos. Los demás pueden crecer con sus programas de Gobierno. Las consultas de marzo favorecerán a los elegidos, porque será un hecho político importante”.

Acevedo agregó que las elecciones de Congreso también serán otro hecho político relevante y es la oportunidad para que la campaña de Vargas crezca más. “Hasta ahora todo ha sido giras, que si bien son importantes, no genera un hecho nacional ni impactan el gran electorado”.

Nury Astrid Gómez, politóloga y máster en Imagen Pública de la Universidad Camilo José Cela (España), afirmó que el voto en blanco aunque es el ganador refleja la poca simpatía de los colombianos por los candidatos. “Ese es el crecimiento que debe preocupar a todos. Las coaliciones no han servido para impulsar a ninguno de los candidatos en esta etapa, es más, los estancan o desfavorecen”.