Gaviria firma el divorcio con Juan Manuel Santos para las elecciones

Una invitación a una reunión a un político del Partido Liberal fue el detonante de la fuerte carta que le envío el expresidente César Gaviria al presidente Juan Manuel Santos, en la que le expresó que rompía relaciones con la antigua coalición de Gobierno.

“Un excandidato a la presidencia ha resuelto, como mal perdedor, pretender socavar la unidad del Partido. Se equivoca si cree que me faltará la entereza para hacerme respetar”, aclara Gaviria, al explicar la raíz de su molestia y en una clara alusión a Juan Fernando Cristo, quien perdió la consulta liberal con Humberto de la Calle.

En ese sentido, asegura Gaviria que Santos estaría participando en política al haber invitado a reuniones para tomar decisiones de tipo electoral al representante a la Cámara y candidato al Senado por las toldas rojas Iván Darío Agudelo.

Agrega el expresidente que ningún integrante de las toldas rojas podrá apoyar a un candidato distinto a De la Calle, que es el representante oficial de la colectividad en las elecciones y que, en todo caso, cualquier coalición será discutida y decidida por la cúpula del partido y el propio De la Calle.

“No haremos parte de esa coalición con agrio sabor gubernamental que nos comprometa en el próximo periodo presidencial. Ya el gobierno saliente de Santos me había informado por intermedio del Secretario General que actuarían de común acuerdo con el candidato y los senadores. Esa no es una opinión que comparta nuestro candidato y no será la de los senadores y representantes liberales. No estaremos presentes en ninguna reunión de la vieja coalición a la que pertenecimos por apoyar el proceso de paz. Consideramos impropia e indelicada esta interferencia del Presidente en el actual proceso electoral”, concluye.