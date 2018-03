Cólera en 1.035 mesas por falta de tarjetones

María Vélez

Jurado de votación en Eafit

“En nuestra mesa de votación, en Eafit, había 360 personas habilitadas para votar y nos entregaron 140 tarjetones para la consulta de la Gran Coalición por Colombia. A las 11:00 a. m. empezamos a darnos cuenta que los tarjetones no alcanzarían, llegaban jurados de otras mesas a pedir tarjetones, pero no los entregábamos porque estaba prohibido. A las 11:30 a. m. se nos acabaron a nosotros y la gente se desesperó, decían que no votaban si no podían hacerlo para la consulta, todo llegó a un grado de intolerancia peligroso. Nos insultaban, nos decían ladrones, corruptos y aseguraban que había una mano negra detrás de esa situación. A las 2:00 p. m. llegaron las fotocopias y hacia las 3:30 se normalizó la jornada. La Registraduría no dio abasto para responder a los ciudadanos que reclamaban ni para explicarnos el procedimiento que debíamos seguir”.