Colombia vota sin los fusiles de las Farc

Además, como lo expresa Adolfo León Maya Salazar , coordinador de la maestría en Gobierno y Ciencias Políticas de la universidad Eafit, estas elecciones al Congreso no deben minimizarse, y debería ser lo contrario porque “el Senado y la Cámara son aljibe de las leyes que rigen y comprometen a los colombianos”.

Ese 9 de marzo, las Farc ostentaron el poder que les daban las armas saboteando los comicios con los que se eligió el nuevo Congreso de la República. En Puerto Guzmán y Galileo (Putumayo) no permitieron la apertura de las mesas de votación; en Briceño (Antioquia), atentaron contra una patrulla del Ejército que cuidaba el territorio, y la Fuerza Pública desactivó varios artefactos explosivos en Caquetá, Arauca y Antioquia, como informó para ese entonces la subdirectora de la Policía, general Luz Marina Bustos .

“No nos dejaron votar, y cuando nos amenazaron me encomendé a Dios y arranqué para mi finca. En el camino me encontré a otros paisanos que la guerrilla devolvió igual que a mí”, recuerda el labriego.

El Alacrán, un guerrillero del frente 32 de las Farc, alto y negro, vestido de camuflado y con una AK-47 intimidó tanto a José Gildardo que no tuvo otra opción que halar las riendas, dar media vuelta y devolverse rezando mil padrenuestros para librarse de ese y otros males de la trocha.

Cada vez que José Gildardo va a ir a votar se levanta a las 5:30 a.m. Como todo campesino descansa los domingos, pero así sea un día de elecciones, asiste a misa, toma café en la plaza del pueblo y se dirige a las urnas. Su parcela queda a dos horas del puesto de votación y se dirige a este por un camino en el que solo caben las mulas.

En sus periplos, el barro le impide a veces el paso y en su última jornada, el animal en el que viajaba a vender el plátano cultivado en su terreno terminó hundido en el fango, fracturándole las dos patas delanteras. Aún así insiste en que irá a votar a pie, porque ya no habrá “Alacrán” en el camino que lo haga devolver.

“Ya no tengo miedo. Los que no nos dejaban votar ya no están y eso nos permitirá elegir y exigir”, cuenta José.

Por primera vez en 50 años de conflicto armado, las Farc dejarán de intimidar a la población civil y estarán en el tarjetón electoral como colectividad política. Para la MOE, con la desmovilización de esta guerrilla desaparece una de las mayores amenazas que habían tenido las elecciones en las últimas décadas.

“Posterior al Proceso de Paz con las Farc, se ha evidenciado una disminución muy importante en las acciones unilaterales y la presencia en el territorio de grupos armados al margen de la ley comparado con años electorales anteriores”, dice la Moe.

Esa disminución de acciones violentas, sumada a la percepción de la tranquilidad que les dejó el Acuerdo de paz, es lo que ha permitido que hasta Gaitania, ese pueblo incrustado entre las montañas del Cañón de las Hermosas que vio nacer a las Farc, lleguen las propuestas de candidatos de todos los partidos, algo que no se hacía hace cuatro años o más cuando los fusiles del frente Héroes de Marquetalia merodeaban por las montañas de esa gran hondonada.

Así lo atestigua Leonoricel Villamil Toro, una concejala de Planadas, Tolima, cuyo acento tórrido convoca a los habitantes de su corregimiento a actividades en pro de la comunidad gaitaniense.

“La gente está animada a votar y cada uno tiene su candidato. Hasta la Farc, con su aspirante Victoria Sandino, hizo proselitismo en la plaza de Gaitania, y todo sucedió en completa calma. También han venido de otros partidos políticos”, comenta Leonoricel.

Pero la tranquilidad para las próximas elecciones mencionadas por habitantes de Planadas y Chaparral (Tolima), de Toribío (Cauca); Briceño, (Antioquia); y otros municipios del país con la salida de las Farc como grupo armado, comienza a empañarse, más aún cuando la MOE, la Defensoría y otras autoridades advierten que grupos ilegales han llegado a los territorios dejados por la guerrilla y pretenden adueñarse de las rentas ilegales y, en otras ocasiones, como lo señalan las mismas comunidades, de poner candidatos en puestos de elección popular.