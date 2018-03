La U comienza sus coqueteos con los candidatos a la presidencia

Aurelio Iragorri, presidente del Partido de La U, se reunió con Humberto de la Calle, candidato presidencial del Partido Liberal, para tratar de configurar una alianza que fortalezca la campaña a la Jeftaura del Estado del ex negociador de paz.

“En este país debe haber luces de unidad, no podemos seguir en tanta división. Humberto es un líder muy importante para el país. Le dejó como legado a Colombia un trabajo previo para la paz, acabando con 52 años conflicto armado, que aunque no se siente mucho en la ciudades capitales, en tierras donde el índice de mortalidad por acciones guerrilleras era alto, sí es notorio, con una disminución del 99%. Me siento muy orgulloso y muy honrado de ser recibido por el doctor De la Calle”, expresó Iragorri.

A su turno, Humberto de la Calle agradeció la visita de Iragorri y agregó que celebra el intercambio de ideas en temas relacionados con la paz.

“Sin duda es una reunión muy importante para lo que yo he denominado una alianza colombianista. Evitemos los extremismos, mi tesis es la del cambio seguro. Las Farc sacaron 50.000 votos, ese cuento de que les habíamos entregado el país es totalmente falso”, dijo el candidato presidencial del liberalismo.

Y agregó que con las elecciones del 11 de marzo, se le quitó el “sambenito” de que estaba trabajando para las Farc. “No nos están dando bala, entraron a la democracia y está demostrado que hoy ya no representan ningún riesgo para Colombia”.

Sin embargo, este encuentro no implica una adhesión, según anunció el mismo Iragorri, luego de una reunión con los senadores de su partido, y dijo que durante esta semana hablará con todos los aspirantes a la Presidencia para encontrar con cuál se alían a la hora de las elecciones.

Según dijo, el objetivo es que La U llegue unida a respaldar un solo candidato. Pese a ello, varios parlamentarios de la colectividad ya han migrado para otras toldas. Es el caso del actual senador Mauricio Lizcano, quien desde la pasada convención de la colectividad intentó que se adhirieran a la campaña de Germán Vargas Lleras. En ese mismo sentido, el grupo político de la senadora Maritza Martínez se adhirió a la campaña de Vargas el pasado jueves, pese a que la congresista electa no ha anunciado su respaldo formal a esa campaña.

Por otro lado, quienes apoyan que el partido se adhiera al candidato del Centro Democrático, Iván Duque, todavía no han mostrado su decisión formal, pero hay voces dentro de la colectividad que respaldan la adhesión con este sector político del que se han mostrado alejados.

Otros sectores de la colectividad como el liderado por Roy Barreras se han comprometido con la búsqueda de una alianza entre De la Calle y Fajardo en defensa del Acuerdo de Paz.

El partido de La U logró en estas elecciones 14 senadores y 1.853.054 votos, lo que los convierte en una muy buena alternativa para cualquier candidato presidencial. De hecho, el pasado viernes el candidato de Cambio Radical, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, adhirió a su campaña al exministro Juan Carlos Pinzón, quien fue secretario general del Partido de la U y que sonaba, a inicios de la campaña, como candidato presidencial de esa colectividad, lo que puede tomarse como un guiño para una posible adhesión.