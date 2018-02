Conservadores, a días de tener “gallo” presidencial

“Se le está preguntando a la bancada parlamentaria, a los 102 candidatos al Senado y a los 250 aspirantes a Cámara en el país por las opciones que puede tener el partido, porque no cabe duda que hay que estar de acuerdo con lo que piensan las bases y con quienes están enarbolando las banderas del partido”.

El senador Hernán Andrade , director del Partido, le dijo a EL COLOMBIANO que el próximo martes tendrán los resultados de cuáles son los nombre con más acogida dentro de los líderes “azules”, pero aclaró que no es una encuesta para escoger candidato sino para ilustrar al Directorio Nacional Conservador sobre lo que piensan quienes están haciendo la campaña.

Antes del 9 de marzo tendrán que tener definido el candidato Presidencial, so pena de quedar sin la posibilidad de hacer alianzas para la Presidencia, y por eso, desde el pasado miércoles, la Secretaría de la colectividad está haciendo un sondeo interno, como paso previo a la decisión que se tomará en una convención.

Los dos precandidatos inscritos, Lizarralde y Delgado, andan molestos porque el partido no hizo la solicitud a tiempo de la consulta interpartidista para el 11 de marzo, y temen que los desconozcan.

Esta semana, Vargas tuvo dos encuentros con dirigentes conservadores, David Barguil y el propio Andrade, pero este último aclaró que no hay nada definido y que se trató de una reunión exploratoria. “Él pidió un acercamiento con el partido y que la bancada lo escuchara, lo que pasa es que se está desestitucionalizando el asunto. El partido es un conglomerado, con reglas de juego, solo podemos entregar aval en la convención”.

Hasta hace medio año el Partido Conservador era la novia fea del paseo, nadie quería con ellos. Incluso, sus dos promesas, Ordóñez y Ramírez, les renunciaron para buscar aval por firmas, pero en palabras del propio Andrade, hoy se han embellecido, “nos hemos puesto mejores pintas y mejores galas, porque nadie está elegido; si en la derecha no nos unimos, nos jodimos”.

Andrade se reunirá este domingo con el exgobernador Luis Alfredo Ramos. “Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para que se incorpore como general de primera línea. Él milita en el C. Democrático, pero como no es directivo, no se generaría inhabilidad o doble militancia”.

Al respecto Ramos, que la semana pasada se encontró con el expresidente Andrés Pastrana, le precisó a EL COLOMBIANO que sí ha recibido la invitación de varios miembros de su antigua casa política, Andrade y Miguel Gómez para que sea, no precandidato sino su candidato presidencial, pero que aún no ha recibido una invitación oficial.

“Todavía no tengo candidato presidencial, porque primero debo resolver otras cosas. Si bien estoy a la espera del fallo de la Corte Suprema, los conservadores me han dicho que confían plenamente en mi honorabilidad, y se los agradezco. En el momento en que se dé una invitación formal, entraré a analizar la propuesta”, agrego Ramos Botero.

La decisión del conservatismo, en momentos en que la derecha tiene candidatos muy parejos en las encuestas, podría definir el tiquete para la segunda vuelta.