“Vamos a gobernar para todos los colombianos”: Duque

El presidente electo de Colombia, Iván Duque, dio su discurso presidencial en el que aseguró que no gobernará con odios ni con espejos retrovisores. Además sostuvo que construirá una paz sostenible con verdad, justicia y reparación, además sostuvo que su gabinete estará, al menos, integrado en la mitad por mujeres.

“Con humildad y con honor quiero decirle al pueblo que voy a entregar todas mis energías por unir a nuestro país. No más divisiones, pensemos en un país con todos y para todos. Para mi es importante decirles a ustedes, y a Colombia que hoy no hay ciudadanos vencidos, porque quiero ser el presidente que le de el mismo amor a los que votaron por mí y a los que no lo hicieron o votaron en blanco, se trata de unir a nuestro país de construir”, aseguró Duque. Y agregó: “Ya no hay espacio para incentivar los odios, esto ya no se trata de duquismo o petrismo”.