“No necesito firmar nada en mármol”: Duque sobre sus promesas de campaña

El candidato por la presidencia de la República, Iván Duque respondió a los señalamientos de Gustavo Petro y sostuvo que él no necesita firmar nada de sus promesas en mármol porque es de una sola pieza.

“Yo no necesito firmar nada en mármol porque Santos firmó en mármol hace 8 años que no iba a subir los impuestos y ya sabemos lo que hizo. Yo no necesito firmar en mármol porque sobre mí no hay sospechas, porque sobre mí no hay temores, porque soy de una sola pieza, porque defiendo los valores y principios”, dijo.

Duque fue enfático en decir que es el mismo de la primera vuelta y de la consulta porque sus ideas no han cambiado para complacer a algunos y después traicionarlos.

“Yo le hablo al pueblo con firmeza, entereza, porque aquí en esta coalición con Marta Lucía Ramírez no se negocian puestos ni ministerios somos fieles a nuestros ideales”, añadió el candidato del Centro Democrático.

Durante el día de hoy, Duque mantendrá reuniones en Cundinamarca y Bogotá, mientras que, mañana estará en el Eje Cafetero.