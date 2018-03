¿Qué tan cruciales son las elecciones del próximo domingo?

Es por eso que el próximo domingo se juega más que la composición de las nuevas fuerzas políticas en el Congreso, los futuros bloques de gobierno y oposición y el tamaño de las nuevas bancadas, si no además, quedará distribuido el poder político pueblo a pueblo, fundamental para los comicios de autoridades regionales de octubre de 2019.

Además, en palabras de Jaime Alberto Carrión , docente del área de Partidos Políticos de la U. Nacional, sede Medellín, la alineación de los equipos políticos es dirigida por los congresistas, y aunque este no siempre es quien tiene aspiraciones a cargos uninominales, sí representa un validador de los candidatos o alianzas que respalda el partido.

“Por tradición así ha funcionado la entrega de avales. Por otro lado, quienes tengan más fuerza electoral se constituirán en los nuevos poderes políticos regionales y empezarán a incidir en el futuro de los municipios. No debería ser así, sino tener un proceso de selección por hechos, capacidades y perfiles y liderazgos. De lo contrario, podría afectar el desarrollo de los municipios en los próximos cuatro años”.

“Los directorios departamentales respetan mucho al congresista que más votos sacó en cada pueblo. En la práctica, el próximo domingo quedan servidas las cartas para las elecciones regionales de 2019, de ahí que la ciudadanía tiene que tener cuidado de no votar por personas cuestionadas, porque es otorgarles poder sobre territorios”, afirmó un representante a la Cámara por Antioquia.

“Algunos partidos no tienen criterios públicos para avales, y por eso nuestro llamado a las instituciones y al control ciudadano”.

Detrás de esas alertas hay políticos cuestionados que podrían salir elegidos si la ciudadanía no hace un voto consciente. El problema es que esos personajes, una vez elegidos, expande sus tentáculos al plano territorial, reproduciendo las prácticas corruptas.

Las apuestas de los partidos y una muestra de algunos de los más opcionados



Alianza verde

El Partido no contará con una de sus fichas fuertes al Senado, Claudia López. Sin embargo, le apuesta a Antanas Mockus como cabeza de lista. Hoy tienen 5 senadores y 6 representantes.

Cámara Antioquia

Daniel Duque

León Fredy Muñoz

Diego H. David

Sonia Vásquez

Senado

Antanas Mockus

Jorge Prieto

Iván Name

Angélica Lozano

Cambio Radical

Debido a su gran protagonismo en el Congreso que ya va de salida aspiran a incrementar su cuota de 9 senadores y 15 representantes a 20 senadores y 25 representantes.

Cámara Antioquia

Alex Flórez

José Ignacio Mesa

Luis Echeverri

Mauricio Parodi

Senado

Rodrigo Lara

Claudia Rodríguez

Guillermo Palacio

Germán Varón

Centro Democrático

A diferencia de la elección pasada el partido decidió abrir sus listas al Senado. Entre sus metas está sacar más de 22 senadores y 30 cámaras. Actualmente tienen una bancada de 39 congresistas.

Cámara Antioquia

Óscar Darío Pérez

Esteban Quintero

John J. Bermúdez

Juan Espinal

Senado

Álvaro Uribe Vélez

Paloma Valencia

José O. Gavíria

Paoloa Holguín



Conservador

Ante la ausencia de candidato presidencial a la colectividad se le ha visto débil. Sin embargo, aspira mantenerse con 18 senadores. En este momento tiene 26 representantes a la Cámara.

Cámara Antioquia

Horacio Gallón

Nidia M. Osorio

Germán Blanco

Nicolás Echeverri

Senado

David Barguil

Efraín Cepeda

Nora García

Juan Merheg

De la U

Es uno de los más fuertes actualmente, eligió 21 senadores pero 3 terminaron como sillas vacías. Tampoco tienen candidato presidencial y los pronósticos indican que su representación va a bajar.

Cámara Antioquia

Mónica Raigoza

Luis Fernando Ortiz

Johny A. Jaramillo

Jorge H.Ramírez

Senado

Juan Felipe Lemos

Roy Barreras

Maritza Martínez

Jimmy Chamorro





Farc

Por primera vez participará en unas elecciones. En este momento no cuentan con representación, pero producto del Acuerdo tienen garantizadas 5 curules en Cámara y 5 en Senado.

Cámara Antioquia

Juan S. Berrío

Omar Restrepo

Fancy M. Orrego

Juan G. Gómez

Senado

Iván Márquez

Pablo Catatumbo

Victoria Sandino

Julián Gallo

Liberal

Hace cuatro años la colectividad obtuvo 16 senadores y 39 representantes. Tienen candidato a la Presidencia y esperan aumentar la bancada en 2 miembros más en el Senado.

Cámara Antioquia

Julián Peinado

Carlos M. Mejía

John Jairo Roldán

Óscar Hurtado

Senado

Horacio José Serpa

Mauricio Gómez

Luis F. Velasco

Iván Darío Agudelo

Lista de la Decencia

Los partidos ASI, UP y Mais decidieron presentar listas conjuntas al Senado y algunas cámaras. El conjunto de candidatos debe superar el umbral para que las tres colectividades conserven la personería jurídica.

Cámara Antioquia

José Luis Jaramillo

(Partido UP)

Over Dorado

(Partido Asi)

Senado

Gustavo Bolívar

Aida Avella

Tarsicio Mora

Mariela Puerto

Mira

Hace poco el Consejo de Estado le devolvió tres curules al partido en el Senado. En la elección anterior también lograron tres representantes. Este año quieren mantenerse.

Cámara Antioquia

Ofelia Correa

Frank G. Hurtado

María Cecilia Parra

Pedro José Alcaraz

Senado

Ana Paola Agudelo

Manuel Virguez

Opción ciudadana

El partido tiene en este momento 5 senadores y 7 representantes a la Cámara. Una de sus fichas fuertes, Mauricio Aguilar, no participa pues su hermano está en la lista de Cambio Radical.

Cámara Antioquia

Juan Esteban Mejía

Andrés F. Ramírez.

Senobia Benjumea

Tobías A. Marín

Senado

Doris Vega

Antonio Correa

Julio Miguel Guerra

Edgar Espíndola

Polo Democrático

Es una de las bancadas minoritarias del Congreso. Logró 5 senadores y 3 representantes. Su mayor preocupación es superar el umbral electoral para mantener la personería jurídica.

Cámara Antioquia

Jorge Gómez

Manuel Monsalve

Edwin Arias

María Nader

Senado

Jorge Robledo

Alexaner López

Iván Cepeda

Senen Niño