En los próximos cuatro años no habría mermelada

Los candidato Iván Duque , del Centro Democrático, y Gustavo Petro , de Colombia Humana, coinciden en comprometerse en que durante el próximo Gobierno no habrá corrupción y tampoco repartirán mermelada. Además, aunque también es una promesa incumplida de otros gobiernos, garantizarán que habrá descongestión judicial.

IVÁN DUQUE

DESCONGESTIÓN JUDICIAL

En mi gobierno, realizaremos la digitalización, automatización de procesos y simplificación de la Rama Judicial, para descongestionar con celeridad y transparencia. Además, fortaleceremos mecanismos alternos como la conciliación y el arbitraje, para resolver y desactivar los conflictos que congestionan el sistema judicial. Finalmente, buscaremos atraer y mantener el mejor talento para la rama con incentivos y reducción de brechas salariales.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Propongo que los funcionarios que reciban sobornos pierdan todos sus privilegios y no puedan volver a contratar con el Estado u ocupar otros cargos públicos. Lo mismo aplica para las empresas que se vean involucradas, las cuales no podrán contratar de nuevo. Crearé limitaciones estrictas a concursos con único proponente y activaré mecanismos de denuncia sobre actos de corrupción

MERMELADA

Eliminaré la mermelada en el presupuesto. Estos serán totalmente transparentes y no existirán partidas globales por regionalizar, que es donde se materializa la mermelada de las cuentas oficiales. Este tema específico es la propuesta número 39 de mi programa de gobierno... No es malo que un congresista hable de lo que su región necesita, y que presente iniciativas para sus electores, pero lo que no puede suceder es que lo haga a cambio de votos.

SISTEMA DE SALUD

Para sanear el sistema, necesitamos una ley de punto final, que diga quién le debe a quién y cuánto. Después de esta ley, cualquier acumulación de deudas, de más de 90 días, debe tener una efectiva sanción patrimonial. Las EPS deben dejar de ser remuneradas solo por el número de afiliados. Se deben incorporar políticas públicas que garanticen calidad en la salud y que sean los usuarios quienes digan cómo se sienten con la prestación. Esto servirá para que las malas empresas salgan.

¿QUÉ HARÁ CON EL PAE?

El tema de la primera infancia es trascendental para derrotar la pobreza. Para ello debemos garantizar la nutrición con mejor focalización, sin corrupción y permitiendo la supervisión de padres de familia y asociaciones comunitarias. Estoy comprometido con que el PAE sea supervisado por ellos. Voy a crear 1.000 preescolares en cuatro años y a establecer la jornada única de siete horas con doble alimentación.

SER PILO PAGA

En el programa Ser Pilo Paga hay que ampliar el espectro; la expansión de la cobertura será una prioridad. Además, fortaleceré el subsidio a la oferta de la Universidad Pública con regalías y la estampilla única de educación superior, de manera que profesores y alumnos se sientan competitivos frente a las mejores universidades privadas del país.

FUTURO DE COLCIENCIAS

En el presupuesto 2018, el gobierno decidió reducir los recursos de inversión para ciencia y tecnología en 42 %, demostrando la poca prioridad que tiene. Aumentaré la inversión en investigación, desarrollo e innovación mínimo el 1,5 % del PIB, con incentivos para la iniciativa privada, el registro de patentes y los doctorados, con énfasis especial en medicina, genómica de última generación, biotecnología y agricultura.

GUSTAVO PETRO

DESCONGESTIÓN JUDICIAL

Proponemos descongestionar y democratizar el acceso a la justicia utilizando herramientas tecnológicas y simplificando trámites y gestiones. También fortaleceremos los mecanismos alternativos para la solución de conflictos.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

La política debe dejar de ser el fortín de los deshonestos, este flagelo se debe combatir con toda la contundencia. Esos criminales, además de ir a cárcel deberán devolver los dineros que se hayan robado. La lucha contra la corrupción sin el cambio de la base económica que la origina es hipocresía. Los dineros fáciles son el objeto del pillaje, una economía productiva disminuye la corrupción.

MERMELADA

Proponemos la financiación por parte del Estado de la totalidad de las campañas políticas para cargos de elección popular. Enfrentaremos toda práctica que busque controlar de manera burocrática las entidades. La relación entre el gobierno y la oposición no dependerá de la repartición de cuotas burocráticas o cupos indicativos ni de prácticas clientelistas. Por el contrario, se orientará a la búsqueda colectiva, y argumentada de soluciones reales.

SISTEMA DE SALUD

En nuestro gobierno la salud será pública, gratuita, preventiva y para todos sin ninguna discriminación, guiados por la Ley Estatutaria de Salud, que será el resultado de un consenso entre los distintos actores del sector. El modelo de salud que proponemos buscará el buen vivir de las personas. Queremos avanzar en la erradicación de las enfermedades y muertes que son evitables por falta de atención. No más niños, mujeres y poblaciones pobres víctimas del sistema.

¿QUÉ HARÁ CON EL PAE?

En mi gobierno garantizaré la permanencia, desde la primera infancia hasta el nivel superior, con programas de alimentación, transporte escolar, apoyo económico y se creará un sistema de gestión transparente, con participación comunitaria y efectivos mecanismos de vigilancia. Queremos acabar con la politiquería que se tomó el programa. Se debe permitir que asociaciones de padres de familia y comunidades puedan ofrecer la comida.

SER PILO PAGA

Queremos pasar de “Ser Pilo Paga” a “Ser Joven da Derechos” buscando que hasta un millón de jóvenes adicionales ingresen a la educación superior pública y gratuita con prioridad para estudiantes campesinos, afrodescendientes e indígenas. ‘Ser Pilo Paga’ discrimina, por definición, a la juventud, necesitamos un sistema que permita que cualquier joven ingrese sin barreras a la educación superior.

FUTURO DE COLCIENCIAS

Quiero que Colciencias pase a hacer parte del sector educación, sus políticas deben estar orientadas por un Consejo que estará conformado por científicos vinculados o con experiencia en la gestión de la investigación en universidades públicas y privadas. Los fondos de regalías que se asignen a investigación en ciencia y tecnología serán administrados y distribuidos con base en criterios definidos por las entidades del sistema de educación superior.