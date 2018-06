Esto es lo que le pide Antioquia al nuevo presidente de Colombia

Seguridad rural y urbana

El Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, y Eln, son el principal reto del presidente en esta materia para el departamento de Antioquia. Según Jairo Delgado, analista en Defensa y Seguridad Nacional, “el reto más importante que el próximo Jefe de Estado será enfrentar el narcotráfico, que no solo afecta los entornos rurales, donde se cultiva la hoja de coca; sino los urbanos, donde el microtráfico llega a ser una expresión de la criminalidad. De hecho, el gobierno tendrá que atender las distintas expresiones de delincuencia que hacen presencia en las áreas rurales como el paramilitarismo, expresado en el acuerdo del Teatro Colón, las bandas criminales y las disidencias”. El analista asegura que en las grandes urbes no solo se debe atacar el fenómeno del microtráfico también, el de la inseguridad. Según cifras de la alcaldía de Medellín durante este año se han presentado 7.933 casos de hurto en esta ciudad, y 258 homicidios, estadísticas infortunadamente altas.

Salud: reformar y sanear

Luis Alberto Martínez, director de la Asociación de hospitales de Antioquia, dice que hay varias angustias. “La principal es la financiación del régimen subsidiado, en especial la sostenibilidad financiera de la EPS Savia Salud, ya que se requiere realizar una refinanciación con el Gobierno Nacional. Se había anunciado, desde hace dos años, pero no ha sucedido”. Agrega que otro punto tiene que ver con una reforma estructural al sistema, en referencia a las finanzas de los departamentos, para que, de alguna manera, “acabe con lo que no está incluido en los planes de beneficios (No pos), porque hoy departamentos no tienen cómo asumir esos costos” y los afectados son los usuarios. Otro cuestionamiento de Martínez apunta a que se avanzó en cobertura y aseguramiento, pero no en acceso, calidad y oportunidad. “Por esto se requiere una reforma estructural que garantice el derecho a la salud, pero la reforma debe pasar con saldar las deudas de las EPS liquidadas, que dejaron enormes deudas con la red”.

Un pacto por el aire

En febrero, la firma del Pacto por la Calidad del Aire reunió a 66 actores públicos y privados en varios compromisos para mejorar la contingencia por la contaminación atmosférica en el Valle de Aburrá, reconociendo sus problemas como uno de los principales retos a futuro.

Aunque Carmen Zapata, directora Laboratorio de Calidad del Aire de la U. Nacional, sostuvo que superar este fenómeno es una tarea complicada para pedir en cuatro años, asegura que se pueden trazar metas realistas, como “reducir los aranceles para aumentar de la importación los vehículos eléctricos; así como promover normas que impidan la entrada de tecnologías antiguas en vehículos del Valle de Aburrá y finalmente, mejorar los decretos sobre calidad de aire y emisión de partículas”. Esto va en la misma dirección de la meta trazada por la Cámara de Comercio de Medellín, que espera que una cuarta parte del parque automotor eléctrico del país esté en la ciudad para 2030.

Continuar con las 4g

El próximo Gobierno tendrá que continuar con los cronogramas de las vías de Cuarta Generación, 4G, cuya inversión ha sido de 24 billones de pesos, e impulsar el desarrollo de carreteras terciarias. Martín Alonso Pérez, presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, SAI, indicó que para el próximo presidente es importante darle continuidad a muchos de los proyectos que se vienen desarrollando en la región, los cuales deben tener un acompañamiento del Gobierno Nacional, para garantizar la terminación de los cierres financieros. “Es muy relevante que el próximo presidente apoye el desarrollo de la infraestructura portuaria en Urabá. Además, creemos que se debe recuperar el ferrocarril de Antioquia, e iniciar el trabajo del Tranvía de la 80, para que sea un complemento del desarrollo urbano de Medellín”, dijo. Por último sostuvo en que hay que continuar con el mejoramiento y pavimentación de las vías secundarias y terciarias del departamento.

Más presupuesto educativo

Fannor Mondragón, investigador de la U. de Antioquia, señala que se debe mejorar lo que se destina, no solo en el departamento, “porque para tener los mejores profesionales en las escuelas, necesitamos educadores con buenos salarios”. También resalta que actualmente “no podemos decirles a los más capacitados (con posgrado) que vayan a trabajar a una escuela”. El año pasado la inversión fue de 4,9 % del Producto Interno Bruto (2,9 billones de pesos) cuando debería estar, mínimo, en 7 %. “Se debe mejorar la meritocracia en los educadores, porque ahora todo depende de por quién votó y la calidad no es la prioridad si eso pasa”. En cuanto a la investigación dice que hay dependencia de las materias primas, por lo que “necesitamos hacerla nosotros, no traer la que fue hecha por otros. El próximo presidente debería crear el sistema nacional de investigación, que agrupe a los centros que hay en diferentes entidades.

Impulso para competir

Líderes del comercio exterior (Analdex), la industria (Andi) y el comercio (Fenalco) coinciden en que se debe dar un salto a la competitividad. La multimodalidad es clave para la internacionalización a través de proyectos de infraestructura vial (4G), portuaria (Pisisí, Puerto Antioquia y Darién International Port), ferroviaria (Ferrocarril de Antioquia) y fluvial (río Magdalena). También, combatir el contrabando y el narcotráfico, el último “por la contaminación de cargas para exportación”, sostuvo Rodrigo Patiño, gerente Regional de Analdex. Solucionar los problemas del sistema de salud, ver a la región como un epicentro de innovación y los TLC son relevantes para el gerente de la Seccional Antioquia de la Andi, Juan Camilo Quintero. Y, Sergio Soto, director de Fenalco Antioquia, recalcó la necesidad de reducir impuestos a las compañías, trabajar en la formalización empresarial, darle un impulso al agro (financiación) y mantener la inflación en el rango meta.

El reto deportivo

Andar de la mano del ciclo olímpico y mantener el respaldo a la región “contando con una fuente de recursos definida e importante” que garantice procesos”. Igual, según lo expresa el gerente de Indeportes Antioquia, Hernán Darío Elejalde, definir claramente roles y funciones de los diferentes órganos del sistema nacional (Coldeportes, Comité Olímpico, federaciones, entes departamentales, ligas y clubes). Para el dirigente antioqueño Baltazar Medina, presidente del COC, será vital sacar adelante el proyecto de ley para crear el Ministerio del Deporte (que cursa en el Senado). “No es solo cambiar el aviso de Coldeportes por el de un ministerio, sino darle fortaleza al deporte en el tema presupuestal. mientras más recursos se tengan mejor se pueden atender las necesidades de los atletas así como los intereses no solo del alto rendimiento sino el deporte social y recreativo”, afirmó.

Descentralizar

Se hace muy importante, dice María del Rosario Escobar, directora del Museo de Antioquia y exsecretaria de Cultura, generar una relación más equilibrada con las regiones. “La política cultural es centralista y no las entiende suficiente”. La provincia se pone en la misma bolsa, y ahí está Cali, Medellín y Barranquilla, por ejemplo, capitales que tienen una fuerza para generar desarrollo ellas mismas y en trabajo conjunto. Hitos de desarrollo, los llama ella. Otro elemento, precisa, es crear una política de mecenazgos, con incentivos tributarios reales, que permitan que la empresa privada apoye más el sector cultural. Termina en generar una estrategia de circulación con miras a la reconciliación, porque la cultura, precisa, puede contribuir al diálogo. En ello coincide el gestor cultural Sergio Restrepo: “Buscar una resolución no violenta ni siquiera con palabras. Esta apuesta esta trazada por una amplia inversión social que genere puentes y posibilidades”.