Excombatientes se sumaron a la democracia

Desde temprano los alrededores de la escuela de la vereda Santa Lucía, ubicada a una hora de Ituango, se llenó de militares. A las 8:00 a.m., momento en que se abrieron las puertas de uno de los salones de clase para recibir a los votantes, había más camuflados que civiles. Este fue, sin duda, un panorama inusual para una población que históricamente realizó todo tipo de comicios sin respaldo de la Fuerza Pública, pues ese punto del norte de Antioquia era un fortín del frente 18 de las Farc.

La historia cambió, no solo por la presencia del Ejército y de la Policía, en un día electoral, también porque más de 150 personas, que antes hacían parte de ese grupo guerrillero, llegaron, uno a uno, vestidos de civil, desarmados y estrenando cédula para ejercer su nuevo derecho al voto.

Una de los primeros ciudadanos en llegar a las dos mesas de votación, dispuestas en Santa Lucía, fue Gustavo López Alcaraz, quien en la guerra fue conocido como “Agustín”, comandante del frente 18.

Su historia democrática es breve, pues tuvieron que pasaron 31 años, desde que se volvió mayor de edad, para conocer la experiencia de votar y aunque dice que sí se imaginaba cómo iba a ser ese día, confiesa que la realidad lo sorprendió: “los militares me requisaron, me pidieron mi cédula, hice fila y aunque estaba seguro de mi voto, al ver el tarjetón me sentí confuso al ver tantas opciones, fotos, partidos, mucha información”.

Y es que no era para menos, las votaciones que conoció fueron, según él, solo en las Farc como guerrilla, ahora sabe que sin fusiles de por medio y con un compromiso de paz enorme, “es una oportunidad que no podemos dejar pasar, es verdad que pensamos que todo el tiempo que duró la guerra esto no iba a suceder, pero ahora puedo decir que probé la democracia por primera vez”.

Así, con el mismo optimismo, cerca de 150 excombatientes de Farc ejercieron su derecho al voto e hicieron parte de los más de tres mil ciudadanos que se acercaron a las mesas de votación de Ituango.