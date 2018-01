Fórmula vicepresidencial de Fajardo será una mujer

Vacila a la hora de hablar sobre una posible alianza con candidatos afines como Humberto de la Calle, pero dice con contundencia, como otros aspirantes, que ganará en primera vuelta y que Coalición Colombia será de largo aliento, y no solo para las elecciones de 2018.

Le reveló a EL COLOMBIANO que si bien no han definido cómo será el mecanismo para escoger su fórmula vicepresidencial, está claro que será una mujer. “No nos hemos sentado a escoger una persona o a mirar posibilidades, como tampoco en qué va a estar el uno o el otro. Soy de esa disciplina. Concentrados en lo que estamos haciendo”.

¿Cuántos congresista aspira sacar en marzo?

“Es un reto difícil. Las elecciones a Congreso son complicadas porque hay que enfrentar maquinarias llenas de plata. En 10 departamentos tenemos listas a la Cámara conjuntas. Todo este trabajo es para continuar en el 2019, en las elecciones locales y regionales”.

¿Estaría dispuesto a hacer alianzas con candidatos como Humberto de la Calle?

“La coalición que construimos es un hecho inédito en la historia política colombiana de las últimas décadas. Somos personas muy diferentes, y que en momentos hemos sido contradictores. Todos quieren con nosotros”.

Entonces, ¿va solo a primera vuelta? ¿Última palabra?

“Es algo simpático. Todo el tiempo están hablando de los otros. Nosotros vamos trabajando por todo el país, y todo el día están hablando que si quiere con este o con aquel, pero es que nosotros ya somos tres, ejemplares”.

¿Se tomaría una foto para una valla con Iván Cepeda?

“Pero por supuesto. Hace un año era impensable que yo pudiera estar en una foto al lado de Jorge Robledo, que nos pudiéramos estar riendo y conversar. Mírele lo que hemos hecho. Eso no quiere decir que ahora pensemos igual”.

¿Por qué dice que sus contendores le tienen miedo?

“Porque somos diferentes, en el sentido que podemos hablar desde la reconciliación. Los vamos a sacar”.

¿Qué opina de la tensión del proceso con el Eln?

“Es increíble que el Eln siga empecinado en asociar poder con violencia y destrucción. Es una barbaridad. Creo en el equipo negociador del Gobierno, para que no haya más muertos y atentados de cuenta del Eln”.

¿Dejó o no en “bancarrota” a Antioquia?

“Eso hace parte de una campaña de hace dos años para desprestigiar mi gran reputación. En diciembre de 2015 denuncié que hicieron una trampa faltando dos meses, coaccionaron a los distribuidores de la FLA para que no cumplieran con la última cuota y por eso no entró la plata en diciembre. Nos acusaron de dejar en ruinas a Antioquia, pero en enero se efectuó la compra. El departamento no tiene ningún problema financiero, pero sí incapacidad de gestión”.

¿En qué paro esa demanda en su contra?

“Me demandaron, entre ellos Iván Duque, por mal manejo de las finanzas, pero la Procuraduría estudió el caso y señaló como responsable el comportamiento del actual gobernador y pidió que lo investiguen”.

Pero es un hecho que usted multiplicó la deuda.

“La deuda es un mecanismo de la gestión pública, no es un invento o decisión arbitraria de un gobernante; está reglamentada y tiene unas obligaciones que cumplimos”.