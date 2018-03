Herederos de prontuarios que tienen su curul en el Congreso

Alejandra Barrios

Directora de la MOE

Se demuestra que las elecciones son un negocio familiar, como si a la política no pudieran ingresar todos. Eso significa que mientras tengamos ese sistema, no vamos a tener partidos democráticos. Es posible tener familiares en cargos porque los partidos no tienen sistema de meritocracia. Hoy los partidos parecen franquicias: sin ideología y sostenidos en alianzas. Como una “clanempresa”.