Duque dice que está listo para los debates, “sin miedo”

El candidato a la Presidencia de la República por el Centro Democrático, Iván Duque, dijo este jueves en Barranquilla que en ningún momento ha esquivado debatir con el también aspirante Gustavo Petro, y que contrario a lo que se dice está listo a “confrontar las ideas”.

“Primero: aquí nunca se la ha tenido miedo al debate, el país me ha conocido en todos los debates. Fui a todos los debates gremiales durante año y medio y fui a muchos que se hicieron en todas las campañas de primera vuelta. Es más, fui a más debates televisados que a los que fue el otro candidato, que dejó de ir a uno de los últimos. Uno en Antioquia y otro en el Valle. Sigo estando abierto a la confrontación respetuosa de ideas y esa ha sido mi línea siempre”, expresó Iván Duque, a propósito de que en redes sociales y líderes de opinión del país han cuestionado la ausencia de debates a una semana de la elección.

Como segundo punto manifestó que “estoy invitando a todos los colombianos a unirse en torno a un gran propósito nacional. Yo lo que quiero es unir a Colombia. Y unir a Colombia es para que acabemos la polarización y los ataques ponzoñosos; que acabemos ese tipo de improperios en la política. Por eso hemos llegado acá con una campaña de soluciones no agresiones. Yo no he atacado ni mi publicidad ni en mis discursos a nadie con ataques personales y no he buscado desdeñar a nadie de manera personal”.

Cuando se le insistió si estaba dispuesto a un debate televisivo con el también candidato Gustavo Petro, Duque respondió que “yo estoy listo para la confrontación de ideas siempre. Aquí no es un tema de haber cancelado nada. Aquí lo que se trata es que no ha habido acuerdos. Es que aquí ya se fueron dos semanas. Entonces, yo estoy listo para siempre confrontar las ideas con el que sea. Aquí me vieron en la Universidad del Norte, no contra uno sino contra cuatro. Y me vieron exponer mis ideas con respeto, porque yo no valido mis ideas atacando a nadie ni acusando a nadie de corrupto ni acusando a nadie de dictador... nosotros estamos listos a toda la confrontación de ideas respetuosas para que el pueblo colombiano vea las diferencias”.