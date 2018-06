La creación del mito en la campaña de Petro

Agregó que en política se construye un candidato mítico cuando saca del pasado elementos, fotografías, palabras y discursos para darle fuerza a algún proyecto. “Gaitán se convirtió en una leyenda porque representaba al político no corrupto, es algo posible, pero que no se pudo ver”.

A lfredo Cid Jurado , doctor en semiótica de la Universidad de Bolonia (Italia) y expresidente de la Federación Latinoamericana de Semiótica, le explicó a EL COLOMBIANO que el mito es una forma de denominar algo que no existe, eso no quiere decir que sea mentira, pero que tiene significado en un grupo social, como cuando muere un famoso: ya no existen pero quedan signos, fotos, videos...

Política on line

Juan Sebastián Delgado, consultor en Comunicación Digital, afirmó que la red principal de Gustavo Petro fue la de Twitter, pese a que el 40 % de sus seguidores, según la agencia Adalid, son falsos, el otro 1,5 millones son muy comprometidos, responden al candidato y se encargan de defenderlo cuando alguien lo ataca. “Las cuentas sociales de Petro tienen más trayectoria que las de Duque y fue el que más tendencias generó. Su discurso fue más incendiario y, varias veces, se retractó”.



Profesión

Economista de la U. Externado. Magíster en Economía de la Universidad Javeriana.



Lugar de nacimiento

Ciénaga de Oro (Córdoba)



Cargos públicos

Personero (1981) y concejal (1984-86) de Zipaquirá.

Asesor de la Gobernación de Cundinamarca (1990-91).

Representante a la Cámara por Cundinamarca (1991-94) y Representante por Bogotá (1998-2006).

Senador de la República (2006-2010).

Alcalde Mayor de Bogotá (2012-2015).



Las manos que refuerzan

Según Nury Gómez, politóloga y máster en Imagen Pública, sus manos son un vehículo para ilustrar y enfatizar la intención del mensaje. “Puede llegar a verse como teatral, pero es natural. Son una extensión de sus palabras y las requiere para enfatizar y desmentir. La posición habitual es hacia arriba, palmas en ‘U’, lo que significa un balance”. Para Carlos Arias, docente de Comunicación Política de la U. Externado, es “poderoso” cuando sube las manos por encima del hombro. Agregó que el uso de manillas artesanales y de un Cristo, en la muñeca derecha, lo hacen cercano a los estratos 2 y 3.



El lenguaje no verbal

Para Gómez el rasgo gestual dominante es su boca. Apertura, cierre y muecas que denotan emociones difícilmente simulables: desdén, malestar, enojo, frustración, soberbia. “Son pocas las expresiones positivas visibles en su rostro. Cejas y ojos comunican mensajes coherentes a sus palabras y manos”.

Arias afirmó que Petro tiene una gestualidad marcada, medida y consciente, y ha entendido que la comunicación más potente que tiene es la no verbal. “Mira hacia el infinito cuando termina de intervenir. En entrevistas, si se siente atacado, observa por el rabillo del ojo, hace mueca y continúa. Por eso, Petro es potente y transmite con el rostro seguridad y conocimiento”.



Un traje para cada ocasión

Construye dos imágenes públicas diferentes según el escenario en el que se encuentre. Según Arias, mientras que a los debates y medios de comunicación va con ropa estrato 5, bien peinado, maquillado y, hasta de corbata; para impactar líderes de opinión, gremios y periodistas, en plaza pública va de camisa blanca o guayabera, por fuera del pantalón, y hasta despelucado, para conectarse más con los estratos 2 y 3. “En antropología se conoce como el principio de otredad, en el que uno reconstruye parte de su identidad a partir del otro o busco reflejarme en el otro, para que me sienta como un igual”. Tampoco lleva publicidad en su ropa.



Nuevos apoyos

Petro recibió el apoyo de Ingrid Betancurt, al igual que de los senadores Claudia López y Antanas Mockus (Alianza Verde) y los exviceministros liberales Luis Ernesto Gómez y Daniel Quintero.



Aunque no lo menciona de forma explícita, antier, a través de un comunicado compartido en sus redes sociales, el senador Roy Barreras (Partido de La U) afirmó que su voto será por la paz y por quien garantiza la democracia.



Un grupo de escritores y académicos internacionales han expresado, a través de redes sociaels, su apoyo a Petro, entre ellos J. M. Coetzee (escritor), Thomas Piketty (economista),



Pese a que no lo nombró, Rodrigo Londoño, Timochenko, le dijo a CM& que “Hay que tomar posición (...) por el candidato que ha garantizado la implementación y la continuación de los acuerdos (...).



El Polo Democrático, sin su exprecandidato presidencial y senador estrella Jorge Robledo, también adhirió a la campaña de Gustavo Petro. Antes de la primera vuelta ya contaba con apoyos de ese partido.



DISCURSO

Según Nury Gómez, Petro es un gran orador y tiene un estilo propio “epistolar”, con recursos literarios. Añadió que su estructura discursiva se centra en dar un mensaje que desarrolla en 3 escenarios narrativos: historias, identificación y vinculación emocional. Al respecto Arias explicó que su cuerpo está dispuesto hacia el discurso, y su fuerza se despliega del plexo solar (pecho) hacia arriba. “Lanza una idea, guarda silencio para que cale, y sigue. Ese es su secreto. Acentúa sus palabras con comunicación no verbal y alarga las palabras para pegar silencios”.



Vicepresidente

Ángela María Robledo



Profesión: psicóloga Universidad Javeriana



Parte de su equipo

Hollman Morris

Asesor programático



Jorge Rojas

Comité programático



Ángel Becassino

Publicista