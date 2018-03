Las estructuras del voto “amarrado” en Medellín

Cualquier morador del parque de Belén habla de las elecciones que se avecinan: mencionan nombres de candidatos al Congreso con presencia en el sector y despotrican de los dirigentes nacionales; pero nadie da el nombre, ni habla ante cámara, quizá porque fueron testigos de las atrocidades de la violencia política.

Un hombre de 55 años, que dice ser comerciante y departe con otro amigo, manifestó que la gente “no quiere ruñir ese hueso otra vez”, y que por eso hay apatía electoral. “Por aquí estuvo Álvaro Uribe, y también Sofía Vergara”. —¿La actriz estuvo por acá?— “No señor, la senadora, la hermana del alcalde”.

Empuña la mano derecha, hace carrizo y sigue disertando: “La izquierda y la derecha nos tienen en un callejón sin salida. No le voy a decir por quién voy a votar, pero eso sí, por la izquierda no. Mire Venezuela cómo está. Ahora la mermelada no es de guayaba, sino de las Farc. El uribismo está bajito de cuerda, pero como el cáncer, ahí va”.

En el extremo contrario del parque otro morador, de 72 años, toma la vocería de esa bancada de pensionados. “Soy liberal, he votado por liberales, pero esta vez no hay por quién votar para Congreso. No he decidido mi voto de Presidencia”.

La comuna 16 (Belén) fue la tercera con mayor participación en 2015 en las elecciones para la Junta Administradora Local (JAL), con el 56 %, superada solo por las comunas 11, con el 58 % (Laureles) y la 14 (Poblado) con el 64 %, donde hay más presencia del estrato 4, 5 y 6 y el uribismo tiene voto de opinión.

En 2015 el Centro Democrático se alzó con 6 de las 7 curules de la JAL de Belén y le dejó una al Partido Liberal. Al igual que en las demás comunas visitadas por EL COLOMBIANO, es un territorio disputado por los partidos tradicionales, pues es el fortín del ramismo y del representante Óscar Darío Pérez, pero también la zona de influencia de la matiz liberal del representante Iván Darío Agudelo y del conservatismo de Itagüí, con Carlos Andrés Trujillo.