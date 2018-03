Mal cálculo del Registrador en consultas, el lunar de la jornada

La jornada electoral apenas avanzaba cuando cuando empezó el caos, en 20 puestos de votación hacían falta papeletas para votar por las consultas interpartidistas, en especial, la de Gran Consulta por Colombia (derecha). Esta crisis llegó a durar más de dos horas, hasta que la Registraduría decidió enviar fotocopias de los tarjetones a las mesas de votación, un hecho inédito en las elecciones en Colombia y seguramente soprendente para quien desde otro país observaba.

Según la Misión de Observación Electoral (MOE), se tuvo noticia de que se agotaron los tarjetones en puestos de votación de ciudades como Medellín, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Santa Marta, Cali, Sincelejo, Montería, Zipaquirá, Cúcuta, Manizales y Envigado. En el extranjero en ciudades de Estados Unidos (Miami y Atlanta).

En Colombia la principal tarea de la Registraduría es hacer que las elecciones salgan bien y, en esta ocasión, según los analistas, esa misión no se cumplió. Un error que seguramente tendrá una dura factura para el registrador Juan Carlos Galindo, a quien ya le anunciaron debates de control político en el Congreso. Además, por ahora, no se descarta alguna investigación de parte de los organismos de control

El profesor Diego Cediel, docente de Ciencia Política de la Universidad de la Sabana, señaló que la culpa en este caso es de la Registraduría Nacional y del Consejo Nacional Electoral, por no haber previsto cuántas personas podrían votar las consultas.

“Lo único que no podía salirnos mal, era esta elección, y nos salió mal”, consideró Fabián Acuña, docente de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, quien aseguró que lo sucedido desacreditó todo el proceso. “Este no es un problema menor, pues lo que se afectó fue la confianza electoral. Este escenario terminó desacreditando todo el proceso y a los actores en medio”, dijo Acuña, para quien la responsabilidad no debe ser exclusiva de la Registraduría, que sí lo es, sino también del Gobierno.

Por ahora, se anunció una acción judicial que contra el Registrador que será emprendida por el director de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, quien en Twitter anunció que esta semana radicará ante las autoridades las acciones que permitan aclarar quién fue el responsable de los hechos que se convirtieron en el lunar de la jornada.

“El total fracaso en suministro de tarjetones de consultas interpartidistas será denunciada penal y disciplinariamente. El registrador Galindo debe responder... de acá al fraude hay muy poca distancia”, trinó Bustos.

Un mal cálculo

¿Qué fue lo que pasó en la jornada de ayer? Para el Gobierno es claro que fue un problema de logística del organismo electoral, que no distribuyó bien los 30 millones de tarjetones que había disponibles para las dos consultas (la Gran Coalición por Colombia de Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez e Inclusión Social por la Paz de Gustavo Petro y Carlos Caicedo). Sin embargo, la Registraduría argumentó que faltó presupuesto.

Aunque la crisis fue solucionada con lo que se tenía a mano, no fue una decisión ajena a las suspicacias, incluso varios de los candidatos en contienda hablaron de la posibilidad de que esta situación favoreciera el fraude.

El defensor del Pueblo, Carlos Negret, coincidió en que fue un mal cálculo de la Registraduría al momento de distribuir los tarjetones. Sin embargo, consideró que “habla bien de la democracia que la gente salió masivamente a votar”.

Y al igual que el procurador Fernando Carrillo, dijo que el uso de fotocopias no es lo ideal, pero que de ninguna manera se puede privar a un ciudadano de ejercer su derecho al voto, por lo que avaló la decisión.

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, ratificó que “este claramente es un problema de distribución en cada una de las ciudades y puestos de votación”.

La MOE subrayó que con anterioridad había solicitado a la Registraduría acordar con los partidos y movimientos significativos de ciudadanos la distribución de las papeletas para las consultas, ya que son ellos quienes conocen el tamaño y la localización de su caudal electoral.

Lo que sí les salió muy bien fue el preconteo de los votos. A las 7 de la noche ya estaban consolidados las tendencias en los resultados de las consultas y los ganadores Iván Duque y Gustavo Petro pudieron celebrar sus triunfos.

Y los resultados para Senado de la República y Cámara de Representantes estaban prácticamente listos antes de las 9:30 de la noche, aunque se había anunciado posibles demoras.