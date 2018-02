Juan Carlos Vélez vuelve al ruedo político apoyando a Marta Lucía Ramírez

El excongresista del Partido de la U, quien fue uno de los líderes de NO en el plebiscito y quien en este momento milita en el Centro Democrático se sumó a la campaña de la candidata presidencial Marta Lucía Ramírez.

Cabe anotar que Ramírez lucha junto a Iván Duque y Alejandro Ordóñez en la consulta para definir candidato presidencial que se adelantará este 11 de marzo.

“Sigo siendo del Centro Democrático y estoy apoyando a algunos candidatos a la Cámara en Antioquia por esa colectividad. Tomé la decisión de apoyar a Marta Lucía porque estamos definiendo un candidato de una alianza de la cual también hace parte del Centro Democrático, hay algunos apoyando a Ordóñez y otros a Duque . Todos queremos hacer una coalición que nos permita enfrentar al candidato de la izquierda”, dijo Vélez Uribe.

Y agregó que no está incurriendo en doble militancia, pues, “esa decisión no aplica a los militantes, y al contrario sí aplica para los corporados y para quienes gozan del aval del partido. Los militantes rasos, no tenemos esa dificultad, para nosotros no hay sanción”.

Al respecto, el pasado 24 de enero la veedora nacional del Centro Democrático envió una carta a los miembros de la colectividad donde aseguraba que los militantes, corporados, diputados, concejales, ediles y congresistas, tenían la obligación de apoyar a Duque en la consulta interpartidista.

Por otro lado, Vélez fue uno de los protagonistas del escándalo del NO en el plebiscito, ya que en una entrevista del diario La República aseguró que la gente debía salir a votar “verraca”. EL COLOMBIANO le preguntó al excongresista si en esta campaña debía suceder lo mismo a lo que comentó que “en la entrevista yo nunca dije eso y consta en las grabaciones. Esa declaración fue producto de una conversación informal donde dije que la gente estaba “verraca” y que como sabía que el SÍ iba a ganar habían salido a votar”.

Y agregó que “quiero dejar la constancia yo no hago parte de las directivas de la campaña de Marta Lucía ni estoy en la parte estratégica, simplemente la apoyo porque estoy convencido que tiene un buen programa de gobierno”.