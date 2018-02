La lista de la decencia se podría caer en el Consejo Nacional Electoral

Así mismo, García destacó hubo una solicitud de revocatoria, que se paró, porque tiene una inscripción distinta, que es una coalición y para estos caso no hay una ley estatutaria que las reglamente.

El magistrado Felipe García , del CNE, le respondió a EL COLOMBIANO que actualmente estudian la viabilidad jurídica de todos los candidatos. “Es una labor que cumple el CNE, a partir del día siguiente al cierre de inscripciones y hasta la fecha de la elección, con el fin de verificar que no se hayan inscrito candidatos que se encuentran habilitados”.

Otra vez la politiquería del @CNE_COLOMBIA viendo cómo se atraviesa a la competencia democrática. Las listas de coalición tienen claro sólido soporte legal. Si nos tienen tanto miedo derrótennos en las urnas no con mañas! pic.twitter.com/279HwYNLD7

¿Y el Polo y Alianza?

Teniendo en cuenta que la lista de la decencia y algunas aspiraciones del Polo y Alianza Verde armaron coaliciones para participar de las legislativas, la senadora de la Alianza Verde, Claudia López también cuestionó la decisión del CNE de estudiar la posibilidad de tumbar estas listas.

“Otra vez la politiquería del CNE viendo cómo se atraviesa a la competencia democrática. Las listas de coalición tienen claro sólido soporte legal. Si nos tienen tanto miedo derrótennos en las urnas, no con mañas”, criticó en su cuenta de Twitter.

Lo cierto del caso es que las alarmas están encendidas y la única respuesta que entrega el CNE es que la situación será estudiada y que, hasta tanto no haya una decisión, no se referirá puntualmente al caso.

“La posición del CNE ha sido que hasta que no haya ley estatutaria no puede haber coaliciones para corporaciones públicas, eso lo ha dicho el Consejo en reiteradas ocasiones vía conceptos, pero nunca se había enfrentado a una situación, porque nunca antes se había presentado una lista por coaliciones, y eso es lo que se está estudiando, pero no se ha tomado una decisión al respecto”.