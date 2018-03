¿Quiénes pagan las campañas de los políticos antioqueños?

Por tal razón, la Fiscalía este año tendrá nuevas herramientas, que antes no tenía, para investigar a las campañas por prácticas electorales indebidas . Varias de ellas relativas a la financiación como: el delito de financiación prohibida (estilo Odebrecht), violar los topes de financiación y la omisión de información de los aportes a las campañas.

Cada uno de los ingresos reportados abarcan diferentes ítems como: el capital propio, la donación familiar, los aportes de personas y empresas, así como los créditos que adquirieron para financiar sus campañas.

En ese sentido, los liberales han sido los que más dinero han reportado en ingresos, llegando a casi 3.000 millones de pesos para sus campañas de Senado y Cámara, todo un récord comparado con los otros partidos que le siguen en la lista. Lo curioso es que necesitaron solo de 10 candidatos, de 21, para reunir la millonaria recaudación.

Entre los otros datos que encontramos, es que los aspirantes del partido Mira (11 en Cámara y uno en el Senado) ingresaron más de 790 millones de pesos, pero invirtieron en sus campañas solo 40. En Cámara, por ejemplo, toda la financiación fue hecha por el mismo partido en tres escalones diferentes: 37 millones para 9 candidatos, 39 millones para 2 y 47 millones para 1: Ofelia Correa. Mientras los gastos de campaña no superaron los 875.000 pesos por cada candidato.

“El Mira es raro porque es de los pocos que funciona como un partido político, como una organización fuerte que es encargada de hacer la campaña y no como un montón de personas que van todos por su lado buscando la financiación y gastándola. Los gastos están repartidos de manera equitativa entre sus políticos, no es una campaña personalista sino del colectivo”, explica Vargas Betancourt, coordinador del Observatorio de la MOE.

Por su parte, la Farc y la ASI no reportan gastos ni financiación en sus campañas. En el caso de la Farc hay que señalar que, según el acto legislativo de reincorporación política, ellos no van a recibir financiación para su campaña a la Cámara, solo recibirán para el Senado, por lo que en Antioquia no aparecen gastos e ingresos de sus candidatos que están solo inscritos en listas para la Cámara de Representantes.

Otros que aparecen en Senado sin ingresos y gastos, fueron los del partido Cambio Radical, aunque se desconoce si es por estrategia política, pues no son tan fuertes en Antioquia, o porque no han llenado sus formularios en la página de Cuentas Claras.