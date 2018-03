Todos listos para la carrera por la presidencia

El partidor para la presidencia de la República ya está listo, los candidatos presentaron las fórmulas que los acompañarán en esta carrera. Las alianzas están a la orden del día y los partidos indecisos parece que se harán esperar hasta el último momento. La campaña, basada en los antecedentes que mostró el plebiscito, se muestra mordaz. Además, como están las cosas, no hay un ganador seguro en la primera vuelta, y es más factible que se dé una segunda elección. Ayer, los candidatos Germán Vargas Lleras y Gustavo Petro dieron a conocer sus fórmulas vicepresidenciales dejando la baraja armada. Cerca del medio día Vargas hizo un cambio en su fórmula vicepresidencial, que hasta la semana pasada era el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao. El exvicepresidente decidió sumar la campaña del también exministro Juan Carlos Pinzón quien ha desempeñado cargos en el Estado (fue jefe de la cartera de Defensa y embajador de Colombia en Washington) pero no ha aspirado a cargos de elección popular. Pese a que Pinzón no tiene una base electoral fuerte, lo que sí le suma a Vargas Lleras es la maquinaria que maneja. En su partido (Cambio Radical) están los grandes electores de varias regiones del país como Atlántico, Bolívar y Santander. Además, esta fórmula puede ser entendida como un coqueteo al Partido de La U. Según Enrique Serrano profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, “Pinzón no representa votos y tampoco le suma argumentos a la campaña. No diría que es una adición desacertada, pero es poco afortunada con respecto a otras campañas. Además, en alguna forma, se unen simbólicamente al gobierno Santos”.

Colombia Humana

Otro candidato que reveló su fórmula a la vicepresidencia fue Gustavo Petro. El exalcalde de Bogotá anunció que la representante a la Cámara Ángela Robledo será su coequipera en el camino por la presidencia. Robledo logró en la elección pasada 21.457 apoyos por la Alianza Verde, lo que la convierte en un elemento de fractura en el interior de la colectividad, pues, el candidato oficial de la coalición entre ese partido, Compromiso Ciudadano y el Polo Democrático, es Sergio Fajardo. Esto confirma la ruptura que se había evidenciado durante la campaña, cuando otros sectores en el interior del verde solicitaron apoyar a Petro en la consulta interpartidista del pasado domingo, en la cual logró 2.853.731 apoyos. Según el profesor de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo Jassir, “Ángela Robledo no afecta el equilibrio que se ha formado entre Fajardo, Duque, Petro y en cierta medida Vargas Lleras. El Partido Verde no ha tenido una tradición de cohesión, no necesariamente tiene una fractura pero corre el riesgo de que algunos votos muy concretos, no muy representativos, se vayan con Petro”.

Los liberales

El candidato del Partido Liberal, Humberto de la Calle continúa solitario en su camino a la Presidencia, pese los coqueteos de Sergio Fajardo, esta no se consolidó. Además, entró a competir con una desventaja, las críticas que recibió la consulta liberal en la que la participación fue muy baja. De los 35.091.924 millones de ciudadanos que estaban habilitados para votar, solo 744.521 se presentaron en las urnas. Una cifra muy baja si se compara con el golpe de opinión que dieron Petro y Duque en las consultas interpartidistas donde el primero convocó a 3.531.288 ciudadanos y el segundo a 6.138.503. Por otro lado, la fórmula vicepresidencial, Clara López, pese a haber logrado 1.958.414 votos en la elección pasada, carga con una realidad política, ya no hace parte del Polo Democrático, cuya base fundamental está, en este momento, dividida entre Fajardo y Petro. Según Juan Carlos Ruiz, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, “en el caso de esta campaña la veo muy floja, Clara está muy alejada del Polo, que constituía su base electoral, además, el mayor elector Jorge Enrique Robledo (226.099 votos) está con Fajardo. Sin contar que a De la Calle, la derecha radical, lo identifica con el Proceso de Paz y sumar a alguien de izquierda no parece buena idea”.

Poder Ciudadano

La exsenadora Piedad Córdoba no ha figurado mucho, la exdirigente del Partido Liberal volvió a la vida política luego de que la sanción impuesta por la Procuraduría le fuera levantado por el Consejo de Estado. Córdoba impulsó su candidatura a través del movimiento por Firmas, Poder Ciudadano, con 836.790 apoyos avalados. Su fórmula vicepresidencial es el exmagistrado de la Corte Constitucional, Jaime Araújo, quien fue candidato a la Casa de Nariño por la Alianza Social Afrocolombiana y en dicha oportunidad tuvo una muy pobre votación de 15 mil apoyos. Para Juan Carlos Rodríguez, profesor de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, esta “es una candidatura con tan poco chance que ni quita ni pone en el panorama electoral, por lo que no vale la pena entrar a analizarla”.

Gran consulta por Colombia

El ganador de la consulta interpartidista llamada la Gran Consulta por Colombia, Iván Duque, logró 4.044.509 apoyos, que sumados a los logrados por Marta Lucía Ramírez (1.538.882 votos) y Alejandro Ordóñez (385.110 sufragios) se convierten en una cuota inicial importante en la carrera presidencial. Duque, que ha logrado repuntar en las encuestas, tiene otro aspecto a favor: su partido, el Centro Democrático, logró 19 curules en el Congreso y 2.513.320 votos, que fácilmente pueden ser endosados a su candidatura, pues han demostrado ser una fuerza política unificada. Para Juan Carlos Rodríguez, el hecho de que Marta Lucía Ramírez sea la fórmula de esta coalición le sirve al Centro Democrático “para traer sectores del Partido Conservador, una colectividad que no va a anunciar su apoyo público a ningún candidato, pero que se sumará a quien quede como presidente”.

Coalición Colombia

Otro candidato, que fue uno de los favoritos de la opinión pública hasta finales de 2017, cuando empezó a caer en las encuestas, es el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. Impulsó la lista Verde que logró 1.317.429 apoyos y 10 curules en el Senado. Sin embargo, esos votos puede que no se traduzcan en caudal electoral propio, pues, varios parlamentarios de su lista apoyan al candidato Gustavo Petro. Su fórmula es la exsenadora Claudia López, quien en la anterior elección logró 81.045 convirtiéndose en la más votada de su lista. Sin embargo, este es un caudal electoral que no es suficiente para llegar a la presidencia. Para Carlos Arias, profesor de Comunicación Política de la U. Externado, “López le aporta voto de opinión a la candidatura, un caudal que es absolutamente de ella. Además tiene una jefe de debate con opiniones firmes y claras que es de lo que adolece la campaña. Son una alternativa de Cambio a la polarización existente”.

Somos