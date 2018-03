La candidata Viviane Morales denuncia que su campaña fue demandada

Desde la ciudad de Barranquilla la candidata a la presidencia por el Partido Somos, Viviane Morales, denunció que demandaron su candidatura presidencial y que habrá una Audiencia Pública el próximo 15 de marzo. De acuerdo con la candidata, es a razón de su fe que está siendo víctima de esta persecución, aunque señaló que el Consejo Nacional Electoral argumentó doble militancia.

“Acabo de enterarme que buscaron a un abogado contratista del propio Consejo Nacional Electoral para demandar mi campaña. Es decir, que pusieron a demandarme a un abogado lobista que patine su demanda contra mí en los pasillos del Consejo Nacional Electoral (...) No tiene explicación que una vez el Consejo de Estado avaló el cumplimiento de mis requisitos constitucionales para ser candidata presidencial, sigan con el cuento de la doble militancia, y menos aún que el Consejo Nacional Electoral no me haya notificado aún, limitando mi Derecho a la Defensa”, dijo la ex fiscal, quien se encuentra visitando la Iglesia Cuadrangular central del Atlántico.

Morales dijo que esto se trata de su fe y que no es posible que por el sólo hecho de ser creyente se este persiguiendo su candidatura de la manera en que lo están haciendo.

“El Partido Liberal quería obligarme a traicionar mi Fe hasta el punto que me sacaron porque no accedí a hacerlo. Nunca lo haré. Todo para evitar que yo lídere a los millones de creyentes en los derechos y las luchas que nos son propias (...) Esto es una persecución por el sólo hecho de ser cristiana. No hay otro motivo. No pertenezco a ninguna red de clientelas políticas, no pertenezco a ninguna red mafiosa, no pertenezco a ninguna red de poder económico, no pertenezco a ninguna red de poder”, añadió.