Viviane Morales acusó a varias colectividades de hacer trampa

La candidata a la Presidencia por el Partido Somos, Viviane Morales Hoyos, denunció en horas de la mañana las intromisiones indebidas que otros partidos desean realizar en las consultas de marzo. Rechazando la intervención en la campaña de los competidores, la candidata señaló que eso es “inmoral” y que “es otra forma de corrupción”.

“Líderes que me acompañan desde distintas regiones me han preguntado si piensan que deben votar por alguna de las candidaturas en la consulta del Centro Democrático. Cuando les pregunto porque me lo plantean, me responden que se debe a que conocen que en las campaña de la Farc, del Polo Democrático Alternativo, de los verdes y de los liberales de De la Calle, tienen la consigna interna de interferir en esa consulta a favor de esas tres candidaturas”, señaló la candidata en su cuenta de Twitter.

Pidiendo a sus seguidores que actúen con base en los principios y valores que rigen su campaña, les solicitó el favor de que no participen en las consultas del Centro Democrático, de Gustavo Petro y de Carlos Caicedo (Fuerza ciudadana), el próximo 11 de marzo.

Finalmente, añadió que “la búsqueda de la victoria no puede pasar por inmiscuirse malintencionadamente en los procesos de selección democrática de nuestros rivales. Esa forma de hacer trampa corrompe la democracia”.